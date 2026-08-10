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tiroteo Castle Coakley
tiroteo Castle Coakley

Policía de Islas Vírgenes busca a hombre de origen dominicano por tiroteo mortal en St. Croix

Las autoridades advierten que Eryk Simon podría estar armado y es considerado peligroso, por lo que piden no acercarse

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    Policía de Islas Vírgenes busca a hombre de origen dominicano por tiroteo mortal en St. Croix
    Imagen compartida por el Departamento de Policía de las Islas Vírgenes donde buscan a un ciudadano de origen dominicano identificado como Eryk Simon. (DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE LAS ISLAS VÍRGENES INSTAGRAM)

    El Departamento de Policía de las Islas Vírgenes (VIPD) pidió la colaboración de la ciudadanía para localizar a un hombre de origen dominicano buscado en relación con un tiroteo ocurrido en Castle Coakley, St. Croix, en el que murieron los hermanos Yordani y Delli Eduardo.

    La Oficina de Investigación Criminal identificó al sospechoso como Eryk Simon, de 27 años, quien también es conocido por los alias "Erick" y "Yunoir".

    • Según la información difundida por las redes sociales del VIPD, Simon nació en la República Dominicana y mide aproximadamente 1.75 metros, pesa unas 180 libras, tiene cabello negro con trenzas, ojos marrones y tez oscura.

    La policía indicó que el sospechoso podría desplazarse en un SUV Mazda blanco de cuatro puertas, con matrícula CIQ 191, y que frecuenta las zonas de Richmond y Watergut.

    Medidas policiales

    Las autoridades advirtieron que Simon podría estar armado y ser peligroso, por lo que pidieron a la población no acercarse ni intentar detenerlo.

    La Policía de Islas Vírgenes exhortó a cualquier persona que tenga información sobre su posible paradero a comunicarse inmediatamente con el 911 o con la Unidad de Delitos Graves/Oficina de Investigación Criminal al (340) 778-2211.

    También se pueden proporcionar pistas de manera anónima a través de Crime Stoppers USVI, al 1-800-222-TIPS (8477).

    La Policía de las Islas Vírgenes advirtió además que cualquier persona que ayude a ocultar o refugiar al sospechoso podría enfrentar consecuencias legales.

    La investigación permanece abierta mientras las autoridades intentan localizar a Simon y esclarecer las circunstancias del tiroteo que terminó con la vida de los hermanos Eduardo.

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