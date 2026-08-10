Policía de Islas Vírgenes busca a hombre de origen dominicano por tiroteo mortal en St. Croix

Imagen compartida por el Departamento de Policía de las Islas Vírgenes donde buscan a un ciudadano de origen dominicano identificado como Eryk Simon. ( DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE LAS ISLAS VÍRGENES INSTAGRAM )

El Departamento de Policía de las Islas Vírgenes (VIPD) pidió la colaboración de la ciudadanía para localizar a un hombre de origen dominicano buscado en relación con un tiroteo ocurrido en Castle Coakley, St. Croix, en el que murieron los hermanos Yordani y Delli Eduardo.

La Oficina de Investigación Criminal identificó al sospechoso como Eryk Simon, de 27 años, quien también es conocido por los alias "Erick" y "Yunoir".

Según la información difundida por las redes sociales del VIPD, Simon nació en la República Dominicana y mide aproximadamente 1.75 metros, pesa unas 180 libras, tiene cabello negro con trenzas, ojos marrones y tez oscura.

La policía indicó que el sospechoso podría desplazarse en un SUV Mazda blanco de cuatro puertas, con matrícula CIQ 191, y que frecuenta las zonas de Richmond y Watergut.

Medidas policiales

Las autoridades advirtieron que Simon podría estar armado y ser peligroso, por lo que pidieron a la población no acercarse ni intentar detenerlo.

La Policía de Islas Vírgenes exhortó a cualquier persona que tenga información sobre su posible paradero a comunicarse inmediatamente con el 911 o con la Unidad de Delitos Graves/Oficina de Investigación Criminal al (340) 778-2211.

También se pueden proporcionar pistas de manera anónima a través de Crime Stoppers USVI, al 1-800-222-TIPS (8477).

La Policía de las Islas Vírgenes advirtió además que cualquier persona que ayude a ocultar o refugiar al sospechoso podría enfrentar consecuencias legales.

La investigación permanece abierta mientras las autoridades intentan localizar a Simon y esclarecer las circunstancias del tiroteo que terminó con la vida de los hermanos Eduardo.