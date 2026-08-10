Trump Media registra pérdidas de US$238 millones y replantea su estrategia de negocios

Truth Social fue fundada por Donald Trump en 2021, cuando fue suspendido en Twitter. ( AFP )

Trump Media & Technology Group, la empresa propietaria de la plataforma Truth Social, registró pérdidas de 238 millones de dólares durante el segundo trimestre, más de diez veces superiores a las del mismo período del año pasado, y anunció un cambio de rumbo para concentrarse nuevamente en su negocio de redes sociales.

Las pérdidas, correspondientes al trimestre terminado en junio, estuvieron vinculadas en buena medida a la caída en el valor de sus inversiones en bitcoin y en el token de criptomonedas Cronos, además de los costos asociados con su expansión hacia nuevas áreas de negocio, según informó la agencia AP.

El nuevo director ejecutivo de la compañía, Kevin McGurn, informó que Trump Media abandonará en gran medida su estrategia de diversificación hacia sectores como las apuestas en línea y las criptomonedas para concentrar recursos en Truth Social y otras iniciativas relacionadas con las redes sociales.

"Tomamos la decisión prudente de cambiar de rumbo para invertir más tiempo y recursos en nuestras iniciativas más importantes", dijo McGurn durante una conferencia telefónica tras la publicación de los resultados.

Una empresa con pocos ingresos y grandes inversiones

De acuerdo con AP, Trump Media reportó ingresos de 1.7 millones de dólares en el segundo trimestre, más del doble que los registrados durante el mismo período del año anterior.

La compañía también presentó su nuevo servicio, Truth API, mediante el cual ofrece a empresas acceso a datos públicos en tiempo real de las publicaciones de usuarios de Truth Social.

El servicio tiene un costo de entre 60,000 y 100,000 dólares mensuales y ya cuenta con 10 clientes, principalmente firmas de negociación de alta frecuencia.

McGurn dijo que el servicio podría convertirse en una fuente importante de ingresos y que la empresa busca ampliar su mercado hacia centros de datos, organizaciones de noticias y desarrolladores de modelos de inteligencia artificial.

Sin embargo, la iniciativa ha generado cuestionamientos de grupos de vigilancia corporativa y demócratas, debido a que entre los usuarios cuyos mensajes podrían tener relevancia para los mercados se encuentra el presidente Donald Trump.

Mantiene apuesta por la fusión nuclear

A pesar del repliegue en otros negocios, Trump Media mantiene su intención de avanzar con la fusión previamente anunciada con TAE Technologies, una empresa dedicada al desarrollo de tecnología de fusión nuclear.

McGurn afirmó que esperan completar la operación antes de finalizar el año y la calificó como un elemento importante para generar valor a largo plazo para la compañía, informó AP.

Las acciones de Trump Media cayeron alrededor de 8 % durante la jornada del lunes y registraron un ligero descenso en las operaciones posteriores al cierre tras conocerse los resultados.

Al finalizar junio, la empresa tenía más de 400 millones de dólares en efectivo e inversiones de corto plazo, además de aproximadamente 1,200 millones de dólares en bitcoin y activos relacionados.

Trump Media también mantiene una deuda cercana a 1,000 millones de dólares en pagarés convertibles, cuyo vencimiento está previsto para 2028, aunque los prestamistas podrían exigir su pago anticipadamente en noviembre.