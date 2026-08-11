Hasta el momento no hay dominicanos entre las víctimas del terremoto en Colombia, dice Cancillería

Viviendas afectadas luego del terremoto que sacudió a Colombia la mañana del lunes 10 de agosto. ( EFE/LEONARDO CASTAÑEDA )

Hasta el momento, no hay dominicanos entre las personas afectadas por el terremoto ocurrido en Colombia, de acuerdo con los reportes oficiales emitidos por las autoridades de ese país.

La información fue ofrecida este martes por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), que además señaló que la Embajada y el Consulado General de la República Dominicana en Bogotá mantienen comunicación con las autoridades colombianas para actualizar la información y brindar asistencia a los criollos que la necesiten.

Asimismo, indicó que la Dirección de Protección a Nacionales en el Exterior mantiene habilitados sus canales de atención desde Santo Domingo para recibir reportes y ofrecer orientación.

En ese sentido, señaló que los ciudadanos pueden comunicarse al número (809) 987-7001, extensiones 7595, 7597 y 7100, o escribir al correo electrónico proteccionanacionales@mirex.gob.do

De igual manera, detalló que para reportar cualquier emergencia o solicitar asistencia en el país sudamericano, están disponibles los siguientes canales:

La Embajada de la República Dominicana en Colombia

Dirección: Cra. 18 #123-43, barrio Santa Bárbara Occidental, Usaquén, Bogotá.

Teléfono: +57 301 115 4365

Correo: embadomcolombia@mirex.gob.do

Consulado General de la República Dominicana en Bogotá

Dirección: Avenida Carrera 19 No. 118-95, oficinas 311/312, Centro Ejecutivo Santa Bárbara, Bogotá, Colombia.

Teléfono: +1 (829) 471 4754

WhatsApp: +57 313 439 2977

Correo: consudombogota@mirex.gob.do

Cifra de fallecidos

Según cifras oficiales, al menos 240 personas murieron en cuatro regiones de Colombia por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el lunes al país, conforme al balance de distintas autoridades regionales ante la demora del Gobierno nacional en actualizar las cifras.

El temblor, que ocurrió a las 07:34 hora local (12:34 GMT), tuvo epicentro en la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en límites con Valle del Cauca y Risaralda, las regiones donde hubo más víctimas y daños.

El departamento más afectado es el Valle del Cauca, con 130 fallecidos, de los cuales 95 fueron contabilizados en Cali, su capital, y otros 35 en los demás municipios de la zona

"Desafortunadamente tenemos para reportar 95 muertes, ese es el conteo de esta mañana. Tenemos 949 personas heridas y 86 personas rescatadas", dijo este martes el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien agregó que además hay bajo los escombros "239 personas atrapadas, 56 edificios colapsados".

No obstante, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, cifró este martes en 181 el número de muertos por el terremoto, un balance que contrasta con el de al menos 240 fallecidos contabilizados por las autoridades de los departamentos más afectados.