Embajada de EE. UU. advierte que presentar una relación falsa puede cerrar las puertas a una visa
Los solicitantes de visa deben proporcionar información veraz para evitar sanciones permanentes en sus solicitudes
La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana advirtió a los solicitantes de visas que fingir un matrimonio o una relación familiar con el propósito de obtener un beneficio migratorio constituye fraude y puede tener consecuencias permanentes.
La advertencia fue difundida por la representación diplomática estadounidense a través de su cuenta oficial en X, donde explicó que presentar una relación falsa ante las autoridades migratorias puede provocar una prohibición permanente para obtener una visa.
- La Embajada exhortó a quienes realizan trámites migratorios a proporcionar información verdadera durante el proceso y evitar recurrir a acuerdos o relaciones simuladas para cumplir con los requisitos de una visa.
El fraude migratorio puede involucrar, entre otras situaciones, declarar falsamente que existe un vínculo matrimonial o familiar con otra persona cuando este no es real con el objetivo de obtener una visa o algún beneficio migratorio.
Consecuencias del fraude migratorio
La advertencia adquiere especial relevancia para quienes buscan ingresar a Estados Unidos mediante procesos que requieren demostrar vínculos familiares, ya que la presentación de información falsa puede afectar de manera grave futuras solicitudes migratorias.
La Embajada recordó que las consecuencias de este tipo de fraudes pueden extenderse de manera permanente, por lo que recomendó a los solicitantes actuar con transparencia durante sus procesos ante las autoridades estadounidenses.