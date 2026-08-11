×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
fraude migratorio visa
fraude migratorio visa

Embajada de EE. UU. advierte que presentar una relación falsa puede cerrar las puertas a una visa

Los solicitantes de visa deben proporcionar información veraz para evitar sanciones permanentes en sus solicitudes

    Expandir imagen
    Embajada de EE. UU. advierte que presentar una relación falsa puede cerrar las puertas a una visa
    Fragmento de sello de viaje de visa B1/B2 de Estados Unidos. (SHUTTERSTOCK)

    La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana advirtió a los solicitantes de visas que fingir un matrimonio o una relación familiar con el propósito de obtener un beneficio migratorio constituye fraude y puede tener consecuencias permanentes.

    La advertencia fue difundida por la representación diplomática estadounidense a través de su cuenta oficial en X, donde explicó que presentar una relación falsa ante las autoridades migratorias puede provocar una prohibición permanente para obtener una visa.

    • La Embajada exhortó a quienes realizan trámites migratorios a proporcionar información verdadera durante el proceso y evitar recurrir a acuerdos o relaciones simuladas para cumplir con los requisitos de una visa.

    El fraude migratorio puede involucrar, entre otras situaciones, declarar falsamente que existe un vínculo matrimonial o familiar con otra persona cuando este no es real con el objetivo de obtener una visa o algún beneficio migratorio.

    RELACIONADAS

    Consecuencias del fraude migratorio

    La advertencia adquiere especial relevancia para quienes buscan ingresar a Estados Unidos mediante procesos que requieren demostrar vínculos familiares, ya que la presentación de información falsa puede afectar de manera grave futuras solicitudes migratorias.

    La Embajada recordó que las consecuencias de este tipo de fraudes pueden extenderse de manera permanente, por lo que recomendó a los solicitantes actuar con transparencia durante sus procesos ante las autoridades estadounidenses.

    TEMAS -

      El sitio informativo de la comunidad dominicana global.