Massachusetts se convierte en el décimo estado en permitir abortos hasta el momento del nacimiento

Un feto en sus primeras semanas de gestación. ( EFE )

La gobernadora demócrata de Massachusetts, Maura Healey, promulgó una nueva ley que elimina el límite gestacional que anteriormente restringía los abortos en el estado, convirtiendo a Massachusetts en uno de los estados de Estados Unidos que no establece una edad gestacional máxima específica para acceder al procedimiento.

La medida, denominada Prioritizing Patient Access to Care Act, amplía la discreción de los profesionales de la salud para determinar cuándo realizar un aborto en etapas avanzadas del embarazo, sin enfrentar las sanciones legales contempladas en las restricciones anteriores.

La legislación entrará en vigor 90 días después de su promulgación. Hasta ahora, Massachusetts generalmente prohibía los abortos después de las 24 semanas de gestación, aunque contemplaba excepciones en determinadas circunstancias.

Durante la ceremonia de firma, Healey defendió la nueva legislación y afirmó que busca garantizar que las mujeres y las familias que enfrenten complicaciones médicas durante las últimas etapas del embarazo puedan recibir atención en Massachusetts, sin tener que trasladarse a otros estados.

Entre las situaciones mencionadas por la gobernadora se encuentran complicaciones que pueden poner en riesgo la salud de la madre y diagnósticos fetales considerados incompatibles con la vida.

"Las decisiones de atención médica deben tomarlas las mujeres, las familias y sus médicos, no los políticos", afirmó Healey, quien aseguró que mientras permanezca en el cargo trabajará para mantener el aborto "seguro, legal y accesible" en Massachusetts.

Con la entrada en vigor de la nueva ley, Massachusetts se suma a Alaska, Colorado, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón y Vermont, además del Distrito de Columbia, jurisdicciones que no establecen un límite gestacional específico para el aborto en sus leyes estatales o locales.

Healey presenta la ley como protección frente a cambios federales

La gobernadora también presentó la legislación como una medida de protección frente a posibles iniciativas federales destinadas a restringir el acceso al aborto.

Healey afirmó que corresponde a los estados asumir un papel de liderazgo en materia de derechos reproductivos, especialmente después de que la Corte Suprema de Estados Unidos revocara en 2022 el precedente establecido por Roe v. Wade, que durante décadas había protegido constitucionalmente el acceso al aborto.

"Como gobernadora, prometo que, sin importar lo que hagan Donald Trump, los republicanos en el Congreso o la Corte Suprema, continuaremos asegurándonos de que las mujeres y las familias tengan acceso a la atención médica que necesitan aquí mismo, en Massachusetts", declaró.

Grupos provida cuestionan la nueva legislación

La promulgación provocó críticas de organizaciones contrarias al aborto. Marjorie Dannenfelser, presidenta de SBA Pro-Life America, calificó la legislación de "grave" y cuestionó que permita realizar abortos en etapas avanzadas del embarazo.

Dannenfelser sostuvo que la ausencia de un límite gestacional estatal podría aumentar el número de procedimientos realizados durante las últimas etapas del embarazo y pidió al Partido Republicano impulsar una legislación federal que establezca protecciones para los fetos.

La organización también afirmó que Estados Unidos se encuentra entre un grupo reducido de países que permiten el aborto durante todo el embarazo bajo determinadas condiciones legales.

La nueva legislación de Massachusetts se suma al creciente debate nacional sobre el acceso al aborto, cuya regulación quedó principalmente en manos de los estados después de la decisión de la Corte Suprema de 2022.