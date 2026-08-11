Estudiantes meritorios de la diáspora dominicana en España recorren el país en un viaje de aprendizaje

Estudiantes dominicanos meritorios en España, junto al embajador dominicano Tony Raful durante su visita al Congreso Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

Un grupo de 10 estudiantes dominicanos o de ascendencia dominicana, residentes en distintas localidades de España, se encuentra esta semana en República Dominicana como parte del Premio al Mérito Escolar, una iniciativa de la Embajada dominicana en España que busca reconocer la excelencia académica y fortalecer los vínculos de las nuevas generaciones de la diáspora con el país.

Los jóvenes, con edades comprendidas entre los 12 y 18 años, fueron seleccionados durante la XVI edición del premio por su destacado desempeño escolar, espíritu de superación y comportamiento cívico.

Como parte del reconocimiento, los estudiantes realizan una agenda educativa y cultural que incluye recorridos por lugares históricos, visitas a instituciones públicas y encuentros con funcionarios, además de actividades recreativas, según una nota de prensa remitida por la mencionada embajada.

La experiencia comenzó el domingo con un recorrido por la Ciudad Colonial de Santo Domingo, donde visitaron espacios vinculados con la preservación de la memoria histórica y cultural del país, entre ellos los museos Kah Kow y de la Resistencia.

Actividades educativas y culturales

El lunes, los estudiantes visitaron el Congreso Nacional, donde conocieron las sedes de la Cámara de Diputados y el Senado de la República y recibieron explicaciones sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas.

Posteriormente, se trasladaron al espacio cultural del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), en la Ciudad Colonial, donde compartieron con el presidente de esa institución, Guido Gómez Mazara.

La agenda continuó este martes con visitas a los ministerios de Educación y Relaciones Exteriores y al Centro Cultural Taíno Casa del Cordón. También está previsto que los jóvenes sean recibidos en el Palacio Consistorial por la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.

El programa incluye además actividades recreativas. Antes de regresar a España el próximo sábado por la noche, los estudiantes tendrán una jornada en Boca Chica, donde podrán conocer otra faceta de la cultura y el ambiente social dominicano.

Reconocimiento a la excelencia

En esta edición fueron reconocidos Claudia Michelle López Montero, Diego Agramonte Ramírez, Alicia Soriano Marte, Alicia Pineda Pineda, Marina Carrasco Delgado, Nashla Teresa Gerónimo González, Gabriel Iván Pérez Acosta, Antonella Feliz Balby, Camila Sophia Rodríguez Disla y Chayra Bautista Sánchez, procedentes de diferentes localidades españolas.

El jurado también otorgó menciones especiales a Karen Cristina Gerardo Nova y María del Carmen Rivera Vargas por su sobresaliente desempeño académico y los valores demostrados durante su trayectoria educativa.

El embajador dominicano en España, Tony Raful, destacó que el propósito del programa va más allá de premiar las buenas calificaciones y busca acercar a los jóvenes de la diáspora a sus raíces.

"Esta experiencia busca fortalecer los vínculos de la diáspora dominicana con el país y acercar a nuestros jóvenes a su historia, su patrimonio y su vida institucional", afirmó Raful.

El Premio al Mérito Escolar también reconoce el acompañamiento de las familias y comunidades en la formación de los estudiantes y procura mantener los vínculos culturales e identitarios de las nuevas generaciones de dominicanos que crecen fuera del territorio nacional.

La iniciativa cuenta con el apoyo de diversas instituciones, entre ellas los ministerios de Relaciones Exteriores, Educación, Interior y Policía, Turismo, de la Mujer e Industria, Comercio y Mipymes; la Suprema Corte de Justicia, el Banco Central, INDOTEL, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Senado y la Cámara de Diputados.