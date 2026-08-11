Confirman escolta para viaje de la esposa del alcalde de NY a Siria y Líbano, pero Policía lo niega

ARCHIVO|(I-D) La directora de cine, Mira Nair; el candidato a la alcaldía de Nueva York y asambleísta estatal, Zohran Mamdani, y su esposa Rama Duwaji al lado de su padre, el catedrático de Columbia, Mahmood Mamdani, celebran en el escenario durante una reunión electoral en The Greats of Craft LIC el 24 de junio de 2025, en el barrio de Long Island City, en el distrito de Queens, Nueva York. ( AFP )

La primera dama de Nueva York, Rama Duwaji, viajará a Siria y Líbano a partir del próximo 20 de septiembre, y la posibilidad de que agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) la acompañen durante el viaje ha generado versiones contradictorias entre la oficina del alcalde Zohran Mamdani y la propia Policía.

Según fuentes citadas por The New York Post, Duwaji, de 29 años, habría solicitado contar con la protección policial que corresponde a la familia del alcalde durante su viaje a Medio Oriente, pese a que ambos países figuran en la lista de destinos a los que el Departamento de Estado de Estados Unidos recomienda no viajar debido a las condiciones de seguridad.

La oficina de Mamdani confirmó inicialmente que la primera dama viajará a Siria y Líbano y que contará con un equipo de seguridad del NYPD.

"Por recomendación del NYPD, el equipo de seguridad de la primera dama la acompañará cuando viaje a visitar a su familia en Siria y Líbano", declaró Dora Pekec, portavoz del alcalde.

Sin embargo, posteriormente el propio NYPD negó que sus agentes vayan a acompañarla y aseguró que un viaje de ese tipo no sería autorizado bajo las actuales advertencias de seguridad.

"El NYPD no envía agentes a países con advertencias de viaje de nivel cuatro por razones discrecionales que no estén relacionadas con labores de investigación", afirmó un portavoz de la Policía.

"Este no es un viaje de investigación y, por lo tanto, personal del NYPD no viajará allí", agregó.

Detalles del viaje

La contradicción entre ambas versiones deja abierta la interrogante sobre si finalmente agentes de la Policía de Nueva York acompañarán a Duwaji durante su estadía en ambos países.

Una fuente familiarizada con el viaje dijo al medio que se trata de un desplazamiento de carácter personal y no de una actividad oficial de la ciudad.

Viaje para visitar a su familia

De acuerdo con la oficina del alcalde, Duwaji viajará para visitar a familiares en Siria y Líbano. La primera dama es una artista sirio-estadounidense cuyos padres son musulmanes sirios originarios de Damasco.

Duwaji ha mantenido vínculos con la región durante años. En 2019 participó en una residencia artística en Beirut, en el centro cultural Haven for Artists, una organización que combina arte y activismo.

Reacciones oficiales

La artista también ha realizado viajes internacionales recientes sin protección del NYPD. El pasado mes de julio, por ejemplo, participó en un retiro organizado por Women Sanctuary en la isla española de Mallorca, donde fungió como artista residente. En aquella ocasión, la oficina del alcalde confirmó que no estuvo acompañada por agentes de la Policía de Nueva York.

Debate por el uso de recursos públicos

El posible despliegue de agentes del NYPD durante su viaje a Siria y Líbano ha provocado críticas debido a que ambos países enfrentan advertencias de viaje de máxima gravedad emitidas por el Gobierno estadounidense.

El exasambleísta estatal de Brooklyn Dov Hikind cuestionó que policías de Nueva York fueran enviados a la región para proteger a la primera dama durante un viaje personal.

"No es un asunto oficial de la ciudad", dijo Hikind, quien consideró que el eventual desplazamiento de agentes podría exponerlos innecesariamente a riesgos de seguridad.

Duwaji, quien está casada con Mamdani, ha sido objeto de atención pública por sus posiciones políticas y por publicaciones antiguas en redes sociales relacionadas con el conflicto entre Israel y Palestina.

En abril, la primera dama se disculpó por el daño causado por algunas de sus publicaciones anteriores, luego de que resurgieran mensajes considerados ofensivos o polémicos.

Mamdani ha defendido públicamente a su esposa y ha pedido que se respete su privacidad, describiéndola como una persona reservada.

La controversia sobre su próximo viaje se produce mientras la ciudad debate hasta qué punto los recursos del NYPD deben utilizarse para proteger a funcionarios y sus familiares durante viajes personales al extranjero, especialmente cuando se trata de destinos considerados de alto riesgo por el Departamento de Estado.