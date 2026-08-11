Tres estados de EE. UU. programan ejecuciones el mismo día, algo que no ocurría desde 2010

Imagen muestra una camilla utilizada para ejecuciones por inyección letal. ( AP )

Tres estados de Estados Unidos tienen previsto ejecutar este jueves a sendos reclusos, un hecho que no ocurre desde enero de 2010, cuando Luisiana, Ohio y Texas realizaron ejecuciones el mismo día.

De acuerdo con la agencia AP, las ejecuciones programadas en Tennessee, Alabama y Oklahoma se producen mientras un reducido grupo de estados concentra la mayoría de las ejecuciones en el país.

En 2025, 11 estados ejecutaron a 47 personas, la cifra más alta desde 2009. Florida encabezó la lista con 19 ejecuciones, mientras Alabama, Carolina del Sur y Texas realizaron cinco cada uno.

En lo que va de 2026 se han llevado a cabo 19 ejecuciones en cuatro estados, de acuerdo con el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

Robin Maher, directora ejecutiva de esa organización, señaló que la coincidencia de tres ejecuciones en una misma fecha es poco habitual y responde principalmente a los calendarios establecidos por cada estado, informó AP.

Ejecución en Tennessee

Tennessee vuelve a intentar una inyección letal. En Tennessee está prevista la ejecución de Anthony Darrell Hines, de 66 años, condenado por el asesinato de Catherine Jean Jenkins, una camarera de 54 años asesinada en 1985.

La ejecución se produce tres meses después de que las autoridades suspendieran el procedimiento de otro condenado debido a problemas para establecer una vía intravenosa.

Según AP, durante ese intento, realizado en mayo contra Tony Carruthers, el personal médico logró colocar una vía principal, pero pasó más de una hora intentando establecer una segunda vía. Finalmente, el procedimiento fue cancelado y Carruthers recibió un aplazamiento de un año.

Hines ha argumentado que sus problemas de salud, incluidos dos derrames cerebrales que le provocaron parálisis parcial, podrían aumentar el riesgo de complicaciones durante la ejecución.

Sin embargo, el gobernador Bill Lee y los tribunales estatales se han negado a suspenderla.

Ejecución en Alabama

En Alabama, Jeremy Williams, de 42 años, enfrenta una inyección letal por la violación y asesinato en 2021 de Kamarie Holland, una niña de 5 años de Georgia.

Williams se declaró culpable del asesinato y ha pedido que se cumpla su sentencia de muerte, sin continuar con las apelaciones.

La fiscalía sostiene que Williams abusó sexualmente de la menor y la estranguló. También fue acusado en 2022 por la muerte de su hija pequeña en Alaska ocurrida en 2005.

De concretarse, será la primera ejecución de Alabama en 2026.

Ejecución en Oklahoma

Oklahoma ejecutará a un hombre de 70 años. En Oklahoma está programada la ejecución de Carlos Cuesta-Rodríguez, de 70 años, condenado por el asesinato de su novia, Olimpia Fisher, en 2003.

Según los fiscales, Cuesta-Rodríguez disparó contra Fisher después de que ella planeara terminar la relación.

La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Oklahoma rechazó el mes pasado recomendar clemencia. Sus abogados habían argumentado que tuvo una infancia difícil y que padecía daños cerebrales y problemas de salud mental.

Cuesta-Rodríguez, sin embargo, dijo a la junta que no quería clemencia y expresó su arrepentimiento ante las hijas de la víctima.

"No he podido encontrarle ningún sentido a todo esto", afirmó a través de un traductor.

Si las tres ejecuciones se llevan a cabo, Estados Unidos volverá a registrar un día con tres ejecuciones simultáneas por primera vez en más de 16 años.