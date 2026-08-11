Juez federal vuelve a bloquear orden de Trump que buscaba limitar el voto por correo

Una jueza federal volvió a impedir que el gobierno del presidente Donald Trump implemente una orden ejecutiva que buscaba establecer nuevas reglas para el voto por correo y otorgar al Servicio Postal de Estados Unidos un papel directo en la administración electoral, según informó la agencia AP.

La jueza Indira Talwani, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Boston, emitió el martes una orden judicial preliminar a favor de la Liga de Mujeres Votantes y otros grupos que cuestionaron la medida.

Talwani ya había suspendido partes de la orden ejecutiva que Trump firmó en marzo. En junio, la magistrada determinó que los elementos principales de la disposición no podían entrar en vigor.

En su nuevo fallo, la jueza bloqueó específicamente las acciones que el Servicio Postal tendría que adoptar para implementar la orden antes de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre de 2026.

"El poder ejecutivo no tiene autoridad para regular las elecciones", escribió Talwani.

¿Qué buscaba la orden de Trump?

AP informó que la medida firmada por Trump habría ordenado al Gobierno federal crear una lista de votantes elegibles y posteriormente instruido al Servicio Postal a entregar las boletas enviadas por correo únicamente a las personas incluidas en ese registro.

Los demandantes argumentaron que la Constitución otorga a los estados y al Congreso, y no al presidente, la autoridad para establecer las reglas que rigen las elecciones.

Los funcionarios electorales también habían advertido que la implementación de la orden podía provocar problemas en la administración del voto por correo.

La administración Trump, por su parte, sostiene que los demandantes no tenían fundamento para impugnar la medida y que las demandas fueron presentadas antes de que la orden pudiera producir un perjuicio concreto.

Trump enfrenta otros obstáculos judiciales

El fallo representa otro revés para la administración, que a finales de julio acudió a la Corte Suprema para intentar levantar decisiones de tribunales inferiores que han bloqueado partes de sus iniciativas electorales.

La Casa Blanca defendió la orden y aseguró que el Gobierno continuará trabajando para fortalecer la seguridad de las elecciones.

"Toda la administración Trump continuará implementando legalmente la agenda para la que el presidente Trump fue elegido", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis.

Los grupos defensores del derecho al voto celebraron la decisión.

"Este fallo es una victoria para los votantes y para la Constitución", afirmó Marcia Johnson, de la Liga de Mujeres Votantes.

Trump también ha impulsado en el Congreso un proyecto de ley que exigiría pruebas de ciudadanía para registrarse para votar. La medida fue aprobada por la Cámara de Representantes, pero permanece estancada en el Senado.

Los estados ya cuentan con mecanismos para mantener actualizados sus registros electorales y las autoridades han señalado que los casos de personas que no son ciudadanas y votan en elecciones federales son poco frecuentes.

La orden bloqueada era la segunda medida ejecutiva de Trump dirigida a modificar las reglas electorales durante su segundo mandato. La primera, firmada meses después de asumir nuevamente la presidencia, también ha enfrentado desafíos en los tribunales.