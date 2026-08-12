Los dominicanos de El Bronx ya cuentan con una nueva extensión consular

Dominicanos sostienen banderas durante una parada en Nueva York. ( SHUTTERSTOCK )

El Consulado General de la República Dominicana en Nueva York anunció la entrada en operación de la extensión consular de El Bronx, la cual fue reubicada en un nuevo local con el objetivo de "brindar una mejor experiencia a nuestra comunidad".

El Consulado informó que la nueva sede abrió sus puertas el pasado jueves 6 de agosto de 2026, en el 305 E. Fordham Rd., segundo nivel, Bronx, NY 10458.

La apertura de esta nueva oficina se produce en medio del proceso de regularización de oficinas satélites que inició el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) en mayo, luego de que se detectara que varias de estas operaban sin la autorización del Departamento de Estado de Estados Unidos.

En el anuncio del Consulado sobre la nueva oficina, el cuerpo consular destacó que la misma "está autorizada por el Departamento de Estado de Estados Unidos".

En su publicación, el Consulado señala que la reubicación forma parte del compromiso de la representación consular de mejorar la atención y ofrecer un servicio más eficiente a la comunidad dominicana residente en El Bronx y sus alrededores.

"Este nuevo espacio nos permitirá atender a un mayor número de personas con más comodidad, agilidad y eficiencia", indicó el Consulado.

En ese sentido, señaló que en la nueva oficina se podrán emitir pasaportes y cédulas, así como tramitar poderes y legalizaciones, obtener la doble ciudadanía y ofrecer otros servicios a la comunidad.

Cierre y apertura de oficinas consulares

En junio pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) abrió cuatro nuevos consulados en Estados Unidos, algunas de estas aperturas como parte del proceso de regularización ante el Departamento de Estado de ese país.

Mediante el Decreto 383-26, el presidente Luis Abinader dispuso, el 8 de junio, la apertura de los consulados generales de la República Dominicana en Atlanta, Georgia, y Baltimore, Maryland.

Asimismo, mediante los decretos 349-26 y 350-26, el Gobierno dominicano dispuso la apertura de los consulados en Providence, Rhode Island, y Raleigh, Carolina del Norte.

En Georgia operaba una de las oficinas satélites que fueron cerradas en mayo. Como parte de ese mismo proceso, también fueron clausuradas temporalmente otras tres dependencias consulares en Nueva York y dos en Nueva Jersey.

Al momento del cierre, el viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios, Opinio Díaz, explicó que esas oficinas serían habilitadas nuevamente una vez obtuvieran la aprobación de las autoridades estadounidenses.

Además, señaló que la reorganización buscaba adecuar la estructura consular dominicana a las normas de ambos países.