Madre sustituta da a luz en Texas tras orden judicial para garantizar tratamiento médico a bebé

McKenna West, una madre sustituta que se trasladó a Texas en medio de una disputa con una pareja de California por el tratamiento médico de un bebé con una grave cardiopatía congénita, dio a luz este miércoles, un día después de que un juez ordenara que el recién nacido recibiera atención médica para mantenerlo con vida.

Según la agencia AP, el bebé, diagnosticado durante el embarazo con síndrome de hipoplasia del ventrículo izquierdo (HLHS), se encuentra bajo cuidados médicos para estabilizarlo y tiene programada una cirugía en un hospital de Texas, según el abogado de West, Lincoln Davis Wilson.

El caso ha generado atención nacional debido al enfrentamiento entre West y los padres previstos, Omar Ahmed y Nausheen Gilkar, así como a la intervención del fiscal general republicano de Texas, Ken Paxton.

Paxton intervino en el caso y obtuvo el martes una orden de emergencia de un tribunal de Dallas que establece que el menor debe recibir cualquier tratamiento médico necesario y que no puede ser trasladado fuera de Texas mientras continúa la disputa judicial.

"Ella ha asumido un gran riesgo personal", dijo Wilson, abogado de West.

Disputa por el tratamiento

West, una enfermera que reside en Alaska, llevaba el embarazo para Ahmed y Gilkar cuando, a las 20 semanas de gestación, el feto fue diagnosticado con HLHS, una afección en la que el lado izquierdo del corazón no se desarrolla adecuadamente, informó AP.

Los abogados de West sostienen que la pareja le pidió que interrumpiera el embarazo después de conocer el diagnóstico. La pareja, sin embargo, niega haber tenido la intención de rechazar el tratamiento del bebé una vez nacido.

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En documentos judiciales, Ahmed afirmó que los padres siempre han buscado consultar con los médicos para tomar decisiones informadas sobre la atención de su hijo.

Lee Budner, abogado de la pareja, dijo al Texas Tribune que el bebé estaba recibiendo atención médica y acusó a West y a Paxton de convertir una tragedia familiar en un "teatro político".

"En estos momentos, la única prioridad de nuestros clientes es asegurarse de que su bebé reciba la atención médica que necesita urgentemente y que ellos, como padres, puedan pasar con él cada precioso momento que les sea posible", afirmó Budner.

De acuerdo con AP, la oficina de Paxton, por su parte, sostiene que los padres se habían negado a autorizar una cirugía para el menor. El expediente también señala que la pareja quería llevar al bebé a California después del nacimiento para tomar decisiones sobre su tratamiento bajo las leyes de ese estado.

Una enfermedad que requiere varias cirugías

El síndrome de hipoplasia del ventrículo izquierdo es una enfermedad cardíaca grave que dificulta el flujo normal de sangre por el corazón.

Los bebés que nacen con esta afección suelen requerir varias cirugías complejas, incluida una intervención poco después del nacimiento. Sin tratamiento, el defecto puede provocar complicaciones graves y la muerte en los primeros días o semanas de vida.

La condición no significa necesariamente que el bebé no pueda sobrevivir. Especialistas señalan que existen tratamientos quirúrgicos, aunque estos son complejos y pueden requerir intervenciones adicionales a lo largo de la vida.

Una disputa legal poco común

La profesora Rachel Rebouché, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas y especialista en derecho reproductivo, explicó que conflictos de esta naturaleza son poco frecuentes.

Los contratos de gestación subrogada suelen establecer quién toma las decisiones médicas durante el embarazo. Sin embargo, Rebouché señaló que esas disposiciones pueden resultar difíciles de hacer cumplir cuando surgen disputas entre los padres previstos y la madre sustituta.

En este caso, West viajó a Texas y solicitó protección judicial para poder intervenir en las decisiones médicas relacionadas con el bebé. Existe además un proceso pendiente sobre la filiación en California.

La ley de Texas reconoce, como regla general, a quien da a luz en el estado como la madre legal del niño, explicó Rebouché al Texas Tribune. Esto constituye uno de los elementos centrales de la disputa sobre qué estado y qué personas tienen autoridad para tomar decisiones sobre el recién nacido.

Según Wilson, West no ha podido ver ni cargar al bebé debido a una orden de alejamiento temporal solicitada por la pareja.

El caso continúa en los tribunales mientras las partes disputan los derechos parentales y las decisiones sobre el tratamiento médico del recién nacido.