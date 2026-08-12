Yudelka Tapia explica cómo cambios demográficos en Manhattan influyeron en derrota Adriano Espaillat

El congresista domínico-estadounidense, Adriano Espaillat, en el Palacio Nacional el viernes 22 de noviembre de 2024. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La asambleísta dominicana Yudelka Tapia consideró que los cambios demográficos en Manhattan y el desplazamiento de la población dominicana hacia El Bronx fueron factores determinantes en la derrota electoral del congresista Adriano Espaillat, quien perdió la elección por un estrecho margen.

Tapia explicó durante una entrevista en el programa "El otro lado de la noticia", que la composición de los distritos ha cambiado considerablemente en los últimos años, especialmente en Manhattan, donde el aumento del costo de vida ha provocado que miles de dominicanos se muden hacia zonas más asequibles, como El Bronx.

"Manhattan ya no significa el lugar donde viven los dominicanos en Washington Heights solamente", sostuvo Tapia, al señalar que actualmente residen unos 159,000 dominicanos en Manhattan, una cifra menor que la registrada años atrás.

A su juicio, ese desplazamiento poblacional tuvo consecuencias electorales, debido a que parte importante de los dominicanos que anteriormente vivían en el distrito de Espaillat ahora reside en El Bronx.

Tapia, quien dirigió la campaña de Espaillat en El Bronx, afirmó que en esa parte del distrito el congresista logró imponerse y atribuyó ese resultado al trabajo realizado durante la contienda.

Sin embargo, señaló que Manhattan terminó siendo determinante en la elección, donde Espaillat perdió por alrededor de 1,892 votos.

Una comunidad que ha cambiado

La dirigente también destacó que el cambio demográfico no se limita a la comunidad dominicana. Puso como ejemplo el caso de Harlem, un sector históricamente identificado con las comunidades puertorriqueña y afroamericana.

Según Tapia, el proceso de gentrificación ha modificado la composición de esos vecindarios, por lo que los dirigentes políticos deben actualizar constantemente su lectura sobre dónde viven los electores que representan.

"Si no llevamos el mensaje a la gente, a los votantes que vienen pasando en nuestros distritos, podemos cometer algunos errores pensando que están ahí, que podemos hacer eso y que ellos van a votar", explicó.

Tapia consideró que otro elemento que pudo influir en los resultados fue la capacidad de una candidata dominicana más joven para conectar con los electores jóvenes.

"Una dominicana joven pudiera llegar más fácil a los jóvenes, que fue lo que realmente manejaron parte de eso", sostuvo.

¿Terminó la carrera política de Espaillat?

Tapia rechazó considerar que la derrota electoral signifique necesariamente el final de la carrera política de Espaillat. Recordó que conoce al congresista desde hace más de tres décadas y destacó su trayectoria como dirigente y su capacidad para gestionar soluciones desde distintos niveles de gobierno. "Adriano fue un líder y sigue siendo un líder", afirmó.

La dirigente sostuvo que Espaillat todavía tiene tiempo para decidir cuál será su próximo paso y señaló que, a su entender, podría continuar desempeñando un papel de liderazgo dentro de la comunidad dominicana. "Él tiene tiempo hasta el final de diciembre para pensar qué quiere hacer y si quiere continuar", expresó.

Tapia destacó que el congresista conoce el funcionamiento de los gobiernos municipal, estatal y federal, una experiencia que, según dijo, le permitiría continuar trabajando en favor de las comunidades que ha representado.

"Él sabe cómo llegar a solucionar problemas y a seguir ayudando a las comunidades por las que ha trabajado siempre", afirmó.

La dirigente dejó abierta la posibilidad de que Espaillat vuelva a aspirar a un cargo electivo, aunque subrayó que la decisión dependerá de él.

La derrota, de acuerdo con su análisis, no solo plantea interrogantes sobre el futuro político de Espaillat, sino que también evidencia los cambios que ha experimentado el electorado dominicano en Nueva York y la necesidad de que los dirigentes adapten sus campañas a una comunidad que ya no está concentrada en los mismos barrios de décadas atrás.