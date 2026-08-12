Tiroteo en escuela secundaria de Georgia deja un estudiante herido; adolescente es detenido

Estudiantes abandonan la escuela secundaria Warner Robins mientras las autoridades se encontraban en el lugar. ( AP )

Un estudiante resultó herido de bala este miércoles durante un tiroteo en una escuela secundaria de Georgia, mientras que un adolescente señalado como sospechoso fue detenido aproximadamente una hora después de huir del centro educativo, informó la Policía.

Según informó AP, el incidente ocurrió en Warner Robins High School, apenas una semana después del inicio del nuevo año escolar. Dos estudiantes de noveno grado estuvieron involucrados en el enfrentamiento, aunque solo uno resultó herido de bala, según las autoridades citadas por The Associated Press (AP).

El estudiante fue trasladado a un hospital para recibir atención médica por lesiones que no ponían en peligro su vida. Las autoridades no ofrecieron detalles sobre la naturaleza de las heridas.

El tiroteo se produjo alrededor de las 2:15 de la tarde, cuando varios estudiantes se encontraban en un baño de la escuela. De acuerdo con el sheriff del condado de Houston, Matt Moulton, una discusión verbal entre dos estudiantes terminó en una pelea y posteriormente uno de ellos sacó un arma y disparó.

Un agente de seguridad escolar llegó rápidamente al lugar y aplicó torniquetes al estudiante herido mientras esperaba la llegada de los servicios de emergencia, explicó Moulton durante una conferencia de prensa.

El sospechoso abandonó la escuela después del disparo, pero fue localizado aproximadamente una hora más tarde en un vecindario situado a unos 800 metros del centro educativo. Su captura se produjo "sin mayores incidentes", indicó el sheriff.

"Hoy seguimos a la perfección el protocolo de actuación ante amenazas en la escuela y nuestra formación", declaró Moulton, quien agregó que el incidente pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.

"Lo que podría haber sido un incidente mucho peor se redujo a un solo alumno herido", afirmó.

Escuela permanecerá cerrada

Tras el tiroteo, las autoridades escolares anunciaron cambios en el calendario de clases. Warner Robins High School permanecerá cerrada para los estudiantes este jueves y viernes, mientras que el personal no deberá acudir al centro educativo el jueves.

El viernes habrá consejeros especializados en situaciones de crisis disponibles para los empleados, mientras que los estudiantes podrán recibir ese apoyo a partir del lunes.

Richard Rogers, superintendente de las Escuelas del Condado de Houston, dijo que la prioridad ahora es atender a la comunidad educativa afectada por el incidente.

"Nos vamos a centrar en la recuperación", afirmó.

Las autoridades no informaron de inmediato si la escuela cuenta con detectores de metales. Moulton evitó responder preguntas adicionales durante la conferencia de prensa debido a que la investigación continúa.

Warner Robins está ubicada a unos 164 kilómetros al sureste de Atlanta.