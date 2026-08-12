Plan de ICE para equipar a sus agentes con guantes eléctricos provoca indignación y temor a abusos

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). ( EFE )

El plan del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de equipar a sus agentes con guantes capaces de administrar descargas eléctricas ha provocado indignación entre funcionarios demócratas y defensores de los derechos civiles, quienes cuestionan la necesidad de incorporar esta herramienta en los operativos migratorios y advierten sobre posibles abusos.

ICE prevé gastar entre 10 y 20 millones de dólares para adquirir los dispositivos, conocidos como G.L.O.V.E., según un aviso publicado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y revelado inicialmente por The Associated Press. La compra podría abarcar a la mayoría o la totalidad de los agentes de la agencia.

Los guantes tienen la apariencia de un equipo de patrulla convencional, pero pueden activar una descarga eléctrica mediante un botón.

El dispositivo debe entrar en contacto directo con la piel para producir dolor y, de acuerdo con su fabricante, está diseñado para ayudar a controlar a personas que se resistan a las órdenes de los agentes. A diferencia de una pistola Taser, no deja marcas de quemaduras o contacto.

Reacción oficial

La propuesta generó una reacción inmediata en Nueva York. La fiscal general del estado, Letitia James, afirmó que está "indignada" por el plan y advirtió que los agentes de ICE que utilicen los guantes de manera indebida podrían enfrentar consecuencias civiles y penales.

El anuncio ocurre en un contexto de creciente tensión por las operaciones migratorias de la administración del presidente Donald Trump, durante las cuales agentes de ICE han sido objeto de críticas por el uso de la fuerza para detener a inmigrantes.

El DHS no explicó específicamente por qué ICE seleccionó esta tecnología. En un comunicado, la agencia señaló que evalúa las necesidades de sus agentes y que cualquier tecnología utilizada debe cumplir con las políticas y normas aplicables a las fuerzas del orden.

Preocupan antecedentes de uso

Las dudas sobre los guantes también están relacionadas con denuncias sobre su utilización anterior.

Una demanda pendiente sostiene que un hombre de 43 años murió en 2024 en una cárcel de Richmond, Kentucky, después de recibir 27 descargas de los guantes y otras 13 de una pistola Taser.

Una investigación interna determinó que dos de las descargas con los guantes duraron 45 y 99 segundos, muy por encima de los 15 segundos recomendados por el fabricante.

Según documentos judiciales, la investigación concluyó que esas acciones provocaron dolor innecesario y aumentaron el riesgo de complicaciones graves para la salud.

Una revisión de AP identificó además otras dos demandas relacionadas con lesiones atribuidas a estos dispositivos, aunque ambos casos fueron desestimados.

Posibles abusos contra inmigrantes

El fabricante recomienda no utilizar los dispositivos contra personas mayores, niños pequeños, mujeres embarazadas y personas con discapacidades graves. El manual también advierte que no deben emplearse como castigo, tortura, juego o en respuesta únicamente a una desobediencia verbal.

John Sandweg, exdirector interino de ICE, expresó preocupación por la posibilidad de que los guantes sean utilizados contra personas que no representan una amenaza.

"Es demasiado fácil que esto se utilice indebidamente contra una población que no representa una amenaza", afirmó Sandweg, según AP.

Michael Mannheimer, profesor de Derecho de la Universidad del Norte de Kentucky, también cuestionó si la disponibilidad inmediata del dispositivo podría llevar a los agentes a utilizarlo antes que otras formas de fuerza menos agresivas.

Varios legisladores demócratas, entre ellos Pramila Jayapal, Maxwell Frost y Delia Ramirez, también criticaron la iniciativa y señalaron que ICE no necesita incorporar otra herramienta de fuerza.

El aviso del DHS indica que el proceso para un contrato sin licitación podría comenzar tan pronto como este viernes y que el acuerdo tendría vigencia hasta el 31 de marzo de 2027.