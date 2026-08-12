Hombre mata a su esposa y a su hija en una guardería de Minnesota y luego se suicida

Las fuerzas del orden responden a una llamada en una guardería domiciliaria el miércoles 12 de agosto de 2026 en Hopkins, Minnesota. ( AP )

Un hombre de 41 años mató a su esposa y a su hija de 7 años mientras otros seis niños se encontraban en la guardería que la pareja operaba en su vivienda en Hopkins, Minnesota, y posteriormente se suicidó, informó la Policía.

De acuerdo con la agencia AP, el hombre habría atacado con un cuchillo a su esposa y a su hija en el sótano de la residencia, donde funcionaba Brown Bear Childcare, antes de dispararse.

Los otros seis niños que estaban bajo cuidado resultaron ilesos. Un padre que presenció el ataque mientras dejaba a su hijo fue quien alertó a las autoridades.

"No hay peor escenario que este: dejas a tu hijo en un lugar que crees seguro y recibes esa llamada", declaró el jefe de Policía de Hopkins, Brent Johnson.

Horas después, la Policía de Burnsville, una localidad ubicada a unos 32 kilómetros de Hopkins, encontró a una mujer de 78 años mortalmente apuñalada en una vivienda.

Las autoridades creen que este hecho está relacionado con los asesinatos ocurridos en la guardería y que el sospechoso había estado viviendo en la casa de un familiar, informó AP.

Hechos relacionados

La Policía aún trabaja para establecer la secuencia exacta de los hechos y determinar el motivo de los ataques. Hasta el momento, no se han divulgado los nombres de las víctimas ni del sospechoso.

La guardería contaba con una licencia estatal desde 2019 y tenía capacidad para atender a 10 niños. Según los registros, había cumplido con las normas durante inspecciones realizadas en 2023, 2024 y 2025.

Johnson calificó el caso como un hecho excepcional para Hopkins y dijo que los agentes quedaron profundamente impactados por la escena.

"Este es un día trágico y una escena horrible para los niños pequeños, si es que llegan a presenciarlo", expresó el jefe policial.