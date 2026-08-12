Exoficial acusado de planear tiroteo en Nueva Orleans queda libre tras decisión de gran jurado

Esta foto, proporcionada por la Oficina del Sheriff del Condado de Okaloosa, muestra a Christopher Gillum siendo arrestado el miércoles 22 de abril de 2026 en un hotel de Destin, Florida. ( AP )

Christopher Gillum, un exagente de la Policía de Carolina del Norte acusado de planear un tiroteo masivo contra personas negras durante un festival en Nueva Orleans, fue puesto en libertad después de que un gran jurado de Luisiana decidiera no acusarlo formalmente por falta de pruebas suficientes.

La liberación, que no había sido informada previamente, ocurrió durante el verano, poco después de que el gran jurado rechazara en junio presentar cargos contra Gillum por un delito estatal de terrorismo que podía conllevar hasta 15 años de prisión, de acuerdo con documentos judiciales citados por The Associated Press (AP).

Gillum, de 45 años, permanecía detenido sin derecho a fianza desde su arresto en Florida en abril. Su abogado, Dylan Utley, confirmó que fue liberado y señaló que actualmente no enfrenta cargos en ninguna otra jurisdicción.

El exoficial, oriundo de Chapel Hill, Carolina del Norte, fue detenido en un hotel de Destin, Florida, con una pistola y cientos de cartuchos de munición cuando, según las autoridades, se dirigía a Luisiana para perpetrar un tiroteo masivo.

La investigación involucró al FBI y a las autoridades de Luisiana, Carolina del Norte y Florida. Las autoridades nunca identificaron públicamente el evento al que supuestamente Gillum pretendía acudir, pero su arresto ocurrió en vísperas del Festival de Jazz y Patrimonio de Nueva Orleans, uno de los principales eventos de la ciudad, que reúne a cientos de miles de personas.

Según las autoridades, Gillum, quien es blanco, había expresado recientemente amenazas de hacer daño a personas negras. Su familia había reportado su desaparición en Carolina del Norte y había informado que tenía antecedentes de autolesiones.

Problemas de jurisdicción

La decisión del gran jurado estuvo precedida por varios problemas relacionados con la jurisdicción del caso.

Lester Duhe, portavoz de la fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, explicó que la amenaza comunicada a un familiar de Gillum ocurrió en Carolina del Norte y que el acusado nunca llegó a Luisiana antes de ser arrestado.

"El acusado nunca entró al estado de Luisiana hasta después de su arresto", dijo Duhe, según AP.

El funcionario agregó que Gillum tenía previsto viajar a los Cayos de Florida durante el mismo período en que las autoridades sospechaban que se trasladaría a Luisiana.

Gillum había sido acusado bajo una ley de Luisiana que contempla el delito de "terrorismo" cuando un crimen violento es inminente o está en curso, o cuando existe una circunstancia peligrosa para la vida humana o está a punto de producirse.

Jonathan Guidry, presidente del gran jurado, declinó comentar sobre la decisión de no acusar formalmente al exoficial.

Katherine Schweit, exfiscal de Chicago y exejecutiva del FBI que dirigió el programa de la agencia sobre tiradores activos, explicó a AP que los casos de violencia masiva frustrados no siempre terminan en acusaciones formales.

"Es muy difícil convencer a un jurado, o a un gran jurado, de que algo pudo haber sucedido", dijo Schweit a la agencia.

Autoridades de Carolina del Norte desconocían su liberación

La liberación de Gillum también tomó por sorpresa a las autoridades de Carolina del Norte, donde los documentos judiciales de Luisiana señalan que reside.

Byron Tucker, portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Alamance, dijo a AP que las autoridades querían saber si Gillum había regresado a la zona.

"Si tenemos a una persona acusada de tal acto, querríamos saber si, de hecho, regresó al condado de Alamance", declaró Tucker.

Por su parte, Nazneen Ahmed, portavoz del fiscal general de Carolina del Norte, Jeff Jackson, dijo que el estado no tiene previsto presentar cargos contra Gillum.

Las autoridades de Florida tampoco han confirmado si estudian presentar cargos adicionales. La Fiscalía Federal del Distrito Este de Luisiana tampoco respondió a las solicitudes de comentarios de AP.

En un comunicado, la oficina del FBI en Nueva Orleans señaló que la decisión sobre si presentar cargos contra Gillum correspondía a los fiscales.

El Festival de Jazz y Patrimonio de Nueva Orleans declinó hacer comentarios sobre el caso.