Experto destaca impacto de la IA: "Está aumentando la velocidad a la que operan los emprendedores"

Malachi Hernández, fundador y director ejecutivo de Ipelint, durante su conferencia "U.S. Best Practices on Innovation and IP Protection" para el evento Young Innovators el martes 11 de agosto de 2026. ( DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

El uso de las herramientas de inteligencia artificial ha venido a simplificar el trabajo de innovación de los emprendedores y les ha permitido eficientizar su operación para competir con otras empresas. Sin embargo, una aplicación indiscriminada de esta tecnología en el proceso de creación de ideas podría convertirse en un riesgo mayor para estos negocios emergentes.

Así lo establece Malachi Hernández, fundador y director ejecutivo de Ipelint, una empresa de tecnología fundada en Texas en 2023 que utiliza la inteligencia artificial para analizar propiedad intelectual, especialmente patentes y marcas.

Hernández participó el martes como orador principal en la primera edición de Young Innovators, un encuentro que busca fortalecer los vínculos entre el ecosistema emprendedor y el sector empresarial, promovido por la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AmchamDR), en colaboración con la Embajada de los Estados Unidos.

"El mayor cambio es que la inteligencia artificial permite a los emprendedores ser más reactivos y trabajar más rápido. Lo que antes le tomaba uno o dos años hacer por su cuenta o con un equipo de personas, ahora puede ser realizado, en cierta medida, por la inteligencia artificial", dijo el experto en entrevista con Diario Libre.

Hernández explicó que la IA no solo ha comprimido los tiempos de innovación y de desarrollo de un producto o una empresa, sino que permite a los emprendedores responder con mayor rapidez a las condiciones del mercado y a factores externos, pero advirtió del riesgo de creer que esta tecnología "es la respuesta a todas las preguntas".

"Con frecuencia, la inteligencia artificial puede 'alucinar', es decir, proporcionar información incorrecta o que no corresponde a la realidad. También puede no ofrecer soluciones personalizadas para un problema específico al que se enfrenta un emprendedor", advirtió el experto.

También advirtió de la posibilidad de que, tras introducir una idea, esta quede expuesta en el sistema para ser utilizada para su procesamiento o entrenamiento, lo que dependerá de la herramienta y de sus condiciones.

"En esencia, los inventores pueden terminar proporcionando a la inteligencia artificial las partes más importantes de su empresa, aquellas cosas que deberían mantener en secreto, simplemente para obtener retroalimentación", dijo.

"En definitiva, (la IA) está aumentando la velocidad a la que operan los emprendedores, lo cual es positivo porque les permite competir con empresas más grandes e incluso con compañías locales." Malachi Hernández Fundador y director ejecutivo de Ipelint “

Hernández admitió que el uso de la IA puede ser comprensible para mejorar y desarrollar una idea, pero advirtió que, al hacerlo, la persona puede no tener el control sobre la privacidad de información importante de la empresa.

"Si se considera que algo debe mantenerse seguro y que no se quiere compartir con nadie, como información confidencial, no debería compartirse con una herramienta de inteligencia artificial", dijo.

En ese sentido, recomendó limitar el uso de la IA para aquellas cosas que no desean hacer públicas, así como usar inteligencia artificial alojada en la computadora o el teléfono, sin conexión a internet.

Durante su participación en Young Innovators, Hernández estuvo a cargo de la conferencia central, titulada "U.S. Best Practices on Innovation and IP Protection (Mejores prácticas de EE. UU. en materia de innovación y protección de la propiedad intelectual", en la que abordó el papel de la propiedad intelectual como herramienta para transformar la innovación en valor competitivo, comercial y escalable.

Hernández planteó que la protección de la propiedad intelectual no debe entenderse únicamente como una defensa legal, sino como parte de un ciclo que permite a las empresas innovar y proteger, capturar mercado, reinvertir capital y desarrollar nuevas generaciones de productos y soluciones.

Consejo para emprendedores dominicanos

Desde su experiencia como emprendedor, Hernández señaló que lo más importante para proteger una idea o un negocio "es obtener retroalimentación de los clientes", ya que, según explicó, esta opinión es lo que permite cambiar la idea, adaptarla a la base de consumidores y, en última instancia, "crear algo único que pueda ser protegido".

"Una vez que identificas la solución al problema que realmente estás tratando de resolver, debes asegurarte de obtener los derechos de propiedad intelectual correspondientes, no solamente en República Dominicana, sino también pensar desde el principio en un plan global para tu negocio, tu estrategia de propiedad intelectual, las personas que quieres incorporar al equipo y todos los demás aspectos de la empresa", agregó.

Hernández indicó que cuando se parte de una mentalidad global es más rápido escalar tanto dentro de República Dominicana como en Estados Unidos y el resto del mundo. Además, evita tener que corregir decisiones que no fueron pensadas en función de esa expansión.

"Esto permite construir desde el principio teniendo en mente la posibilidad de escalar", señaló.

Propiedad intelectual e inteligencia artificial

Preguntado sobre quién es el propietario de una idea en medio del auge de la IA en la creación de ideas, diseños y contenido, Hernández reconoció que actualmente es un área "en gran medida abierta y en desarrollo", pero que, según las directrices establecidas, las invenciones y las ideas innovadoras deben tener como origen a una persona para poder recibir protección de propiedad intelectual.

"En términos generales, los derechos de propiedad intelectual han sido definidos por los tribunales como producto de la innovación humana. Eso plantea la pregunta: si utilizo inteligencia artificial como emprendedor e innovador, ¿esa propiedad intelectual me pertenece? Esa pregunta todavía está siendo respondida por los tribunales", dijo.

No obstante, señaló que si la invención o la creación "es realizada mayoritariamente por ti y los aspectos importantes de aquello que hace que esa invención sea relevante fueron creados por ti, el inventor humano, entonces tienes los derechos de propiedad intelectual sobre ella".

El experto recomendó a alguien que utiliza IA para inventar o desarrollar algo ser "muy cuidadoso", debido a que el marco legal y la determinación de quién puede ser considerado inventor aún están "en una etapa muy temprana".

"Aunque en este momento parece que existen ciertas directrices relativamente claras, en las próximas semanas, meses o años esto podría cambiar drásticamente. Por eso, es muy importante que las personas sean cautelosas al momento de atribuir a la inteligencia artificial la condición de inventora", dijo.

En cuanto a la legislación para hacer frente al desarrollo de la IA, Hernández considera que la implementación real de estas herramientas y la manera en que esta se está enseñando dentro del ámbito jurídico presentan, de por sí, un "desajuste", con escuelas que promueven su uso entre los estudiantes, pero bufetes que prohíben su uso entre los abogados jóvenes para permitirles desarrollar sus propias habilidades.

Considera que esto se debe a que aún "existe mucha cautela y una fuerte limitación respecto de la dependencia de la inteligencia artificial", pero se mostró positivo sobre la posibilidad de que las cosas cambien a medida que los abogados comiencen a incluir la IA en el ámbito jurídico.

"Las reglas sobre qué está permitido y qué no lo está se están volviendo un poco más flexibles", dijo. "Creo que es algo que los tribunales tendrán que seguir determinando a medida que avancemos", agregó.

En ese sentido, Hernández propone un debate nacional que establezca definiciones "muy claras" para los abogados sobre lo que es aceptable y lo que no, así como un conjunto de regulaciones sobre el uso de la IA, ya que considera que la flexibilidad actual de los tribunales genera confusión.

"Cuando dejamos esta decisión en manos de cada una de las partes, simplemente creamos oportunidades para la confusión y para que se presente información de manera incorrecta ante los tribunales", reflexionó.

Reunión con autoridades dominicanas

Hernández, que se encuentra por primera vez en el país en el marco de la iniciativa Freedom 250, informó que este miércoles tenía programada una reunión con las autoridades dominicanas de propiedad intelectual, la cual consideró que sería "una conversación muy interesante".

"Me interesa conocer su perspectiva sobre la propiedad intelectual dentro del país, pero también su visión sobre la propiedad intelectual en el ámbito internacional y cómo interactúa con el resto del mundo", dijo sobre sus expectativas acerca del encuentro, del que no abundó más.

El experto en inteligencia artificial y propiedad intelectual se mostró abierto a compartir "cualquier conocimiento que pueda resultarles útil".

La iniciativa Freedom 250 (Libertad 250) destaca la excelencia económica, la innovación y el emprendimiento como motores de desarrollo en la conmemoración del 250.º aniversario de la Independencia de los Estados Unidos.

Hernández indicó que esta innovación y la protección de la propiedad intelectual ocupan un lugar central en la historia de Estados Unidos. Según explicó, la promoción de la ciencia y las artes útiles está contemplada en la propia Constitución, por lo que la innovación ha formado parte de las instituciones del país desde su fundación.

"La innovación, incluso desde la perspectiva de los fundadores del país, está presente en los documentos fundacionales y es algo que seguimos defendiendo actualmente", afirmó.

Esa visión, a su juicio, también establece un punto de encuentro entre Estados Unidos y República Dominicana, particularmente por el potencial innovador de sus ciudadanos.

Hernández destacó que durante su visita a República Dominicana ha podido conocer personas con ideas y proyectos que buscan llegar al mercado, lo que evidencia un interés compartido por transformar el ingenio en nuevas oportunidades.

"Creo que una de las grandes conexiones entre Estados Unidos y República Dominicana es su impulso hacia la innovación y el ingenio de sus habitantes", señaló.