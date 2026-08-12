Jueza permitirá que jurado escuche confesión de dominicana acusada de ahogar a su hijo autista en Miami

La dominicana Patricia Ripley a seis años de ser arrestada. ( CENTRO DE CORRECIONALES Y REHABILITACIÓN DE MIAMI-DADE )

La confesión de Patricia Ripley, una mujer de origen dominicano acusada de matar por ahogamiento a su hijo autista de nueve años en Miami-Dade, podrá ser presentada ante el jurado durante el juicio, luego de que una jueza rechazara la solicitud de la defensa para excluirla del proceso.

La jueza de circuito de Miami-Dade, Marisa Tinkler Mendez, determinó la semana pasada que Ripley, de 51 años, renunció de manera consciente y voluntaria a sus derechos cuando habló con los investigadores sobre la desaparición y posterior muerte de su hijo Alejandro Ripley, ocurrida el 21 de mayo de 2020.

La defensa había argumentado que Ripley estaba privada de sueño y que fue sometida a un interrogatorio coercitivo. Según sus abogados, la mujer llevaba aproximadamente 30 horas sin dormir cuando fue interrogada y los detectives también apelaron a sus creencias cristianas para presionarla a revelar lo ocurrido.

Sin embargo, la jueza concluyó, tras revisar las grabaciones del interrogatorio, que Ripley no parecía estar física ni mentalmente agotada y que no fue coaccionada por los investigadores, según reportó el Miami Herald.

Tinkler Mendez también tomó en cuenta que Ripley padecía insomnio desde hacía años y que se había acostumbrado a funcionar con pocas horas de sueño debido, entre otras razones, al cuidado de Alejandro.

La jueza señaló que Ripley se mantuvo cooperativa durante varias horas de interrogatorio y que su versión de los hechos permaneció sin cambios hasta que los detectives la confrontaron con un video en el que supuestamente aparecía empujando a su hijo a un canal.

Falsa historia del secuestro

Fue entonces cuando Ripley confesó haber matado al menor.

"De hecho, fue la señora Ripley quien, al reportar al niño como desaparecido, inició el contacto con la Policía", explicó la jueza al anunciar su decisión. Agregó que su condición pasó de ser la madre de una víctima a convertirse en sospechosa cuando los investigadores no pudieron encontrar testigos que corroboraran su versión.

La falsa historia del secuestro

El día de la muerte de Alejandro, Ripley llamó al 911 y afirmó que dos hombres negros habían secuestrado al niño después de obligarla a salir de la carretera cerca de un Home Depot en West Kendall.

Las autoridades emitieron una alerta Amber para localizar al menor.

El cuerpo de Alejandro fue encontrado al día siguiente en un canal próximo al Miccosukee Golf & Country Club, cerca de Southwest 138th Court y 62nd Street, a unas cuatro millas del lugar donde Ripley dijo que se produjo el supuesto secuestro.

El niño fue localizado con una camiseta azul del Capitán América y pañales. Alejandro tenía nueve años, padecía autismo severo, no podía hablar y asistía a Greater Heights Academy, una escuela de West Kendall para niños con necesidades especiales. También recibía tutorías en su vivienda.

Los investigadores creen que las responsabilidades relacionadas con el cuidado del menor pudieron haber abrumado a Ripley.

Intentos de ahogamiento

Durante el interrogatorio, Ripley terminó admitiendo que había inventado la historia del secuestro y que había llevado a Alejandro hasta el canal, según los fiscales.

En un momento de la declaración, dijo sobre su hijo: "Estará en un lugar mejor".

Dos intentos de ahogamiento

Los fiscales sostienen que, antes de la muerte de Alejandro, Ripley fue captada por una cámara de vigilancia empujando al niño al agua.

El primer intento habría sido frustrado cuando un buen samaritano observó al menor y logró rescatarlo.

Aproximadamente una hora después, Ripley habría llevado nuevamente a Alejandro al agua y lo habría empujado al canal, provocando su muerte por ahogamiento, según los investigadores.

El día de los hechos, Ripley decidió llevar consigo al menor para realizar varias diligencias, a pesar de que había otros adultos en la vivienda, un elemento que los fiscales utilizaron para cuestionar posteriormente sus decisiones.

La Fiscalía también destacó que Ripley es psicóloga y posee una maestría, por lo que, según los fiscales, comprendía sus derechos cuando decidió hablar con los investigadores.

Ripley enfrenta la posibilidad de ser condenada a muerte si es declarada culpable del asesinato de su hijo.

La próxima audiencia del caso está programada para el 8 de septiembre.