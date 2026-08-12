RD registra la tasa de inmigración a EE. UU. per cápita más alta de la región

Imagen de la Parada Dominicana en Nueva York. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

La República Dominicana registra la tasa de inmigración hacia Estados Unidos per cápita más alta de la región, de acuerdo con datos publicados por la misión diplomática estadounidense en mayo de 2026, que también sitúan al país como el segundo con mayor volumen de procesamiento de visas de inmigrante a nivel mundial, solo por detrás de México.

Según la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, el volumen de solicitudes procesadas en República Dominicana duplica el registrado en cualquier otro país de la región. Cuatro meses antes del cierre del año fiscal estadounidense, la sede diplomática ya había procesado más de 54,000 solicitudes de visas de inmigrante.

El peso de la migración dominicana también se refleja en las cifras de residencia permanente. En 2024, 69,630 personas nacidas en República Dominicana obtuvieron la residencia permanente legal en Estados Unidos, conocidas como green cards. Esta cantidad representó aproximadamente el 5.1 % de las 1,364,090 nuevas residencias permanentes concedidas por Estados Unidos durante ese año.

A estos datos se suma un documento publicado a principios de año por el presidente Donald Trump, titulado "Tasa de beneficiarios de asistencia social entre migrantes", según el cual el 68.1 % de los hogares inmigrantes procedentes de República Dominicana recibe algún tipo de asistencia. Con ese porcentaje, el país ocupa el primer lugar entre los latinoamericanos incluidos en el listado y el quinto a nivel general, solo por debajo de Somalia, Bután, Yemen e Islas Marshall.

El elevado flujo migratorio dominicano hacia Estados Unidos y los datos sobre el uso de asistencia pública cobran especial relevancia en momentos en que la administración de Donald Trump ha endurecido las políticas migratorias y ha seleccionado a República Dominicana como país piloto para implementar un nuevo mecanismo de fianzas de hasta seis cifras por concepto de carga pública para determinados solicitantes de visas de inmigrante.

Una migración predominantemente familiar

De las 69,630 green cards concedidas a personas nacidas en República Dominicana, 34,530 correspondieron a familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses, mientras que otras 34,640 fueron otorgadas mediante categorías de preferencia familiar.

En conjunto, ambas categorías sumaron 69,170 residencias permanentes, equivalentes a aproximadamente el 99.3 % del total.

Los datos están contenidos en las estadísticas de seguridad publicadas por el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS por sus siglas en inglés).

En contraste, apenas 320 residencias correspondieron a categorías relacionadas con empleo.

Las cifras muestran que la reunificación familiar constituye, con amplia diferencia, la principal vía mediante la cual los dominicanos obtienen la residencia permanente en Estados Unidos.

Funcionamiento de la "carga pública"

La elección de República Dominicana para poner en marcha el programa piloto de Public Charge Bond adquiere especial relevancia frente a estos datos migratorios.

El mecanismo está dirigido a determinados solicitantes de visas de inmigrante que, durante el proceso consular, sean considerados inadmisibles bajo la sección 212(a)(4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, relacionada con la posibilidad de convertirse en una carga pública.

En esos casos, el funcionario consular puede indicar al solicitante que solicite una fianza ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Si la fianza es aprobada y el solicitante cumple los demás requisitos de inmigración, la visa podría ser emitida.

El objetivo declarado por la administración Trump es reforzar el requisito de autosuficiencia económica de los inmigrantes y reducir el riesgo de que dependan de determinados beneficios públicos.

Dominicanos, los inmigrantes con mayor proporción de asistencia social del continente

Un documento divulgado por el presidente Donald Trump sobre la proporción de hogares inmigrantes que reciben algún tipo de asistencia gubernamental sitúa a los dominicanos entre los grupos con mayores porcentajes.

Según ese documento, el 68.1 % de los hogares de inmigrantes procedentes de República Dominicana recibe algún tipo de asistencia social. La publicación, sin embargo, no especifica qué programas o beneficios están incluidos en esa categoría.

Con ese porcentaje, República Dominicana aparece en el quinto lugar de la lista, detrás de Somalia, Bután, Yemen e Islas Marshall, y ocupa el primer puesto entre los países latinoamericanos incluidos.

Después aparecen Guatemala, con 56.5 %; El Salvador, con 55.4 %; México, con 54.0 %; Honduras, con 52.9 %, y Haití, con 52.3 %.

Es importante precisar que la cifra corresponde a hogares inmigrantes, no al porcentaje de todos los dominicanos residentes en Estados Unidos que reciben personalmente algún beneficio.

Casi 2.4 millones de dominicanos viven en EE. UU.

Estados Unidos continúa siendo, por amplio margen, el principal destino de los dominicanos que viven en el exterior.

De acuerdo con el Informe Sociodemográfico de los Dominicanos en el Exterior de 2026, Estados Unidos concentra más de 2.5 millones de dominicanos, equivalentes a cerca del 83 % de la población dominicana residente fuera del país.

Los cinco estados con mayor presencia dominicana son:

Nueva York: 872,294 Nueva Jersey: 389,580 Florida: 323,418 Pensilvania : 227,647 Massachusetts : 214,756

La República Dominicana es, además, el sexto país latinoamericano que más población migrante aporta a Estados Unidos, detrás de México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Cuba.