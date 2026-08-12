Resultado dividido para la izquierda y el centro en primarias demócratas de EE. UU.

Personas depositan su voto en un centro de votación durante el último día de votación anticipada en Memphis, Tennessee, el 1 de agosto de 2026. ( AFP )

Las primarias que se celebran en varios estados de Estados Unidos ofrecieron el miércoles un resultado dividido en la batalla interna del Partido Demócrata, con una victoria en Minesota para la izquierda, que sin embargo sufrió una inesperada derrota en Wisconsin ante el candidato centrista.

Con las legislativas de noviembre en el horizonte, estas primarias deben definir el rumbo de un partido que busca la mejor manera de enfrentarse al presidente Donald Trump y arrebatar el control del Congreso a los republicanos.

En Minesota, la candidata demócrata de izquierda Peggy Flanagan se impuso con 59 % de los votos sobre su rival moderada, Angie Craig, y será la candidata para reemplazar a la senadora saliente Tina Smith.

Flanagan contó con el respaldo de Smith y de destacados senadores de izquierda, entre ellos Bernie Sanders y Elizabeth Warren, mientras que Craig fue apoyada por demócratas que sostenían que su historial de victorias en elecciones reñidas la convertía en la opción más segura para las legislativas.

"Me siento verdaderamente honrada y conmovida de ser la nominada demócrata de Minesota para el Senado de Estados Unidos. Gracias, Minesota, por todo", escribió Flanagan en X.

La candidata izquierdista recibió en seguida el respaldo de Craig, quien en un mensaje en redes le ofreció su "apoyo incondicional".

Una derrota

En tanto, en la contienda por la nominación demócrata a la gobernación de Wisconsin, el centrista David Crowley derrotó por escaso margen a su rival de izquierda, Francesca Hong, quien era la favorita de los sondeos.

Crowley obtuvo 39.8 % frente a 39.4 % de Hong, según proyecciones de CNN, CBS y NBC.

Una nueva generación de candidatos de izquierda aspira a remodelar el Partido Demócrata, que está dividido sobre hasta qué punto debe girar hacia la izquierda mientras intenta aprovechar los bajos índices de aprobación de Trump.

La semana pasada, Abdul El-Sayed, del ala progresista, obtuvo una ajustada victoria sobre Haley Stevens en las primarias demócratas al Senado por Míchigan.