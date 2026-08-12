EE. UU. crea grupo de trabajo y revoca visas a mujeres que viajaron a EE. UU. a dar a luz

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este miércoles la creación de un grupo de trabajo para combatir el turismo de maternidad, una medida con la que busca identificar a extranjeros que utilizan visas de paseo con el propósito de viajar al país para dar a luz y obtener la ciudadanía estadounidense para sus hijos.

La nueva unidad revisará las actividades y los historiales de viaje de titulares de visas en distintos países para detectar posibles casos de turismo de maternidad, revocar los documentos de quienes participen o faciliten esta práctica y desmantelar las redes que obtienen beneficios económicos de ella.

Según una hoja informativa divulgada por el Departamento de Estado a la que Diario Libre tuvo acceso, el grupo de trabajo ya ha revocado más de 600 visas a ciudadanos extranjeros de diferentes partes del mundo como parte de estas acciones.

Estas cancelaciones están dentro de las más de 175 mil visas que fueron revocadas a extranjeros anunciadas el lunes.

La dependencia indicó que el grupo, integrado por la Oficina de Asuntos Consulares y funcionarios consulares de embajadas y consulados estadounidenses, trabaja en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para analizar y cruzar información que permita identificar patrones de posible fraude.

El Departamento de Estado señaló que generalmente revoca las visas cuando existen indicios de que una persona podría ser inelegible para mantenerlas y recordó que el secretario de Estado tiene amplia autoridad discrecional para cancelar estos documentos.

Una industria lucrativa

La Administración del presidente Donald Trump sostiene que el turismo de maternidad se ha convertido en una industria lucrativa en la que participan personas y organizaciones que ofrecen servicios para facilitar los viajes de mujeres embarazadas a Estados Unidos.

Según el Departamento de Estado, algunos de estos facilitadores se presentan como doulas, parteras o defensoras del bienestar, mientras promocionan servicios relacionados con el parto en Estados Unidos, asesoría para obtener visas y gestiones hospitalarias.

La agencia también acusa a algunos operadores de falsificar documentos médicos, enseñar a sus clientes a ocultar el verdadero propósito de sus viajes y ayudarlos a evitar el pago de facturas hospitalarias.

El Departamento afirmó que algunas campañas publicitarias en internet prometen a los clientes "ciudadanía automática" y un futuro con mayores posibilidades migratorias para sus familias.

Advierten sobre consecuencias migratorias

El Gobierno estadounidense advirtió que los extranjeros que mientan deliberadamente sobre el propósito de su viaje al solicitar una visa o ingresar a Estados Unidos pueden quedar permanentemente impedidos de obtener una visa estadounidense o de entrar al país.

Como parte de los casos detectados, el Departamento de Estado citó el de una pareja que afirmó que viajaría a Estados Unidos para asistir a una conferencia y realizar compras, pero que en realidad utilizó ambos viajes para dar a luz a dos hijos en territorio estadounidense.

La pareja mintió sobre el propósito de sus viajes en dos solicitudes de visa y, durante la segunda solicitud, ocultó que ya tenía un hijo. Sus visas fueron revocadas.

En otro caso, una funcionaria de un gobierno extranjero solicitó una visa para viajar a Estados Unidos durante una semana en representación de su Gobierno. Sin embargo, permaneció tres meses en el país y dio a luz antes de regresar. Su visa también fue revocada.

El Departamento mencionó además a una mujer que solicitó una visa para vacacionar en Orlando, pero terminó viajando a Los Ángeles, donde dio a luz apenas cinco días después de llegar a Estados Unidos. Su visa fue revocada.

La dependencia enfatizó que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia de la Administración Trump para impedir el uso fraudulento de las visas y proteger la integridad del sistema migratorio estadounidense.

El Departamento de Estado advirtió que los extranjeros que utilicen indebidamente el sistema de visas, así como quienes los ayuden a hacerlo, pueden perder sus visas y su posibilidad de ingresar a Estados Unidos.

"Esto es solo el principio", concluyó la agencia.