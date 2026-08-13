¿Cómo funcionan los guantes con descargas eléctricas con los que Trump busca dotar a ICE?

Primer plano de la inscripción «POLICE ICE» en la parte posterior de un chaleco resistente a puñaladas que lleva un oficial de policía del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el lugar del incidente. ( SHUTTERSTOCK )

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) prepara la adquisición de miles de guantes capaces de aplicar descargas eléctricas a personas durante intervenciones de sus agentes, una nueva herramienta de uso de la fuerza que ha generado cuestionamientos de organizaciones defensoras de los derechos civiles.

La operación podría costar entre 10 millones y 20 millones de dólares, según un registro oficial publicado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La documentación establece expresamente que los dispositivos serán entregados a agentes del Departamento de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) y Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO, en inglés), esta última responsable de buena parte de las detenciones y deportaciones migratorias.

¿Cómo funcionan?

Los equipos se denominan CTG-5 G.L.O.V.E., siglas de Generated Low Output Voltage Emitter, y son fabricados por la empresa Compliant Technologies, con sede en Kentucky. El DHS los clasifica como dispositivos de "distracción conductiva y desescalada".

A primera vista, el dispositivo puede parecer un guante táctico convencional.

Su sistema eléctrico se activa mediante un interruptor colocado en el propio guante y necesita contacto directo con la piel para producir el estímulo.

El fabricante sostiene que puede conseguir que una persona deje de resistirse en cuestión de segundos y promociona la tecnología como una alternativa "no letal" para situaciones en las que los agentes deben entrar en contacto físico con alguien.

La documentación técnica citada por CNN señala que los modelos CTG-4 y CTG-5 pueden alcanzar un voltaje máximo de 380 voltios y que la descarga busca interferir temporalmente con la capacidad del individuo para realizar movimientos musculares coordinados. El equipo no funciona a través de la ropa o el cabello.

La compañía afirma que sus dispositivos no penetran la piel y los comercializa como instrumentos para reducir enfrentamientos físicos. También asegura que la tecnología es utilizada por cientos de agencias policiales, penitenciarias y de seguridad en Estados Unidos.

Hay límites hasta en el manual

El propio fabricante establece restricciones para su utilización.

Los guantes no deberían emplearse como castigo, contra personas cuya conducta se limite a desafío verbal o comportamiento beligerante, ni contra determinados grupos considerados de alto riesgo, entre ellos niños, mujeres embarazadas, personas de edad avanzada o personas con discapacidades severas.

Los agentes que los utilicen deben recibir capacitación y renovar su certificación cada dos años.

La facilidad con la que pueden activarse y el hecho de que su uso resulte menos visible que un táser constituyen precisamente parte de las preocupaciones expresadas por organizaciones de derechos civiles.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) ha advertido que entregar a los agentes migratorios una herramienta que permite administrar dolor de manera poco perceptible puede dificultar la supervisión del uso de la fuerza.

El DHS, por su parte, defendió sus procedimientos. Un portavoz señaló a Reuters que los agentes de ICE reciben formación continua sobre uso de la fuerza y afirmó que la incorporación de nuevas tecnologías es revisada para comprobar su compatibilidad con las normas y políticas aplicables.

El calendario oficial para la adquisición de estos equipos contempla publicar la solicitud de contratación este 14 de agosto, adjudicarla durante el cuarto trimestre del año fiscal 2026 y completar el contrato a más tardar el 31 de marzo de 2027.

Esto significa que, hasta ahora, el Gobierno estadounidense ha confirmado el proceso de adquisición, pero el registro público no muestra todavía una compra definitivamente adjudicada.