Congresista Carlos Giménez reacciona a la expulsión de funcionarios cubanos en Santo Domingo

El congresista cubanoestadounidense Carlos Giménez, representante del distrito 26 de Florida, reaccionó la noche de este jueves a la decisión del Gobierno dominicano de expulsar a funcionarios de la Embajada de Cuba en Santo Domingo y a sus familiares.

Giménez se mostró agradecido con la República Dominicana y declaró que con esta acción, las autoridades dominicanas demuestran de qué lado de la historia están.

"¡Mi reconocimiento y agradecimiento a la República Dominicana! Al expulsar a los diplomáticos del régimen de La Habana, demuestran con firmeza de qué lado de la historia están. Este es un mensaje claro para el mundo: la libertad de Cuba no se negocia", publicó Giménez en X.

Además, agradeció por el respaldo al pueblo cubano y "no ser cómplices de la dictadura".

¡Mi reconocimiento y agradecimiento a la República Dominicana! Al expulsar a los diplomáticos del régimen de La Habana, demuestran con firmeza de qué lado de la historia están. Este es un mensaje claro para el mundo: la libertad de Cuba no se negocia.

Gracias por respaldar al... pic.twitter.com/S1QwcMaWTs — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) August 13, 2026

Expulsión de diplomáticos

El Gobierno dominicano solicitó a Cuba el retiro de nueve miembros de su misión diplomática y sus familiares, pero decidió mantener bajo reserva las razones que llevaron a adoptar una medida de esa magnitud y adelantó que no ofrecerá explicaciones adicionales sobre el caso.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) confirmó este jueves la decisión mediante un escueto comunicado de tres párrafos, en el que concedió un plazo de siete días para la salida de los integrantes de la representación cubana.

La Cancillería no reveló los nombres de los miembros afectados, sus rangos dentro de la Embajada de Cuba, las funciones que desempeñaban ni cuál conducta, incidente o circunstancia motivó que el Gobierno solicitara su retiro.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechazó "en los términos más enérgicos" la decisión del Gobierno de República Dominicana de expulsar a funcionarios de su embajada en Santo Domingo y sus familiares, medida que, según La Habana, constituye un "acto de subordinación" a la política de Estados Unidos hacia la isla.

En un comunicado publicado la tarde de este jueves, la Cancillería cubana calificó de injustificada la decisión de las autoridades dominicanas y aseguró que los diplomáticos cubanos han actuado "en estricto apego" a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y con respeto a las leyes dominicanas.

En el documento, la Cancillería cubana dice que son diez los miembros de la misión a los que el Gobierno dominicano les solicitó salir del país.