El FBI desmantela una de las mayores redes de fraude matrimonial en la historia de Estados Unidos

Imagen de uno de los matrimonios falsos desmantelada en Estados Unidos. ( FISCALÍA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DISTRITO SUR DE NUEVA YORK )

Las autoridades de Estados Unidos acusaron a 11 personas de formar parte de una red internacional que durante más de una década habría organizado más de 1,000 matrimonios fraudulentos para ayudar a ciudadanos extranjeros, principalmente de China, a obtener estatus migratorio en el país.

La acusación, presentada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, señala que la organización operaba principalmente desde Nueva York, pero coordinaba matrimonios simulados en distintos estados de Estados Unidos y en otros países.

Diez de los acusados fueron arrestados este jueves y se espera que comparezcan ante un juez federal en White Plains, Nueva York.

Entre los acusados figuran Amy Cheng, de 72 años; Xiao Mei Chan, de 64; Christine Lu, de 52; Jing Yan Ye, de 43; Xiao Yan Chen, de 48; Gang Zheng, de 61; Anthony Cheng, de 47; Michelle Dueñas, de 35; Angela Dueñas, de 26; Sigrid Cetino, de 32, y Erika Johnson, de 43.

Según la acusación, la red habría operado al menos desde 2016 hasta julio de 2026 y estaba integrada por facilitadores, reclutadores y asistentes encargados de diferentes partes del esquema.

Los facilitadores identificaban a ciudadanos extranjeros interesados en obtener residencia permanente y los conectaban con ciudadanos estadounidenses dispuestos a participar en matrimonios simulados.

Los extranjeros habrían llegado a pagar hasta aproximadamente 100,000 dólares por estos matrimonios y por la asistencia para obtener la residencia permanente, conocida como Green Card.

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A su vez, los ciudadanos estadounidenses que participaban en los matrimonios podían recibir hasta 30,000 dólares, generalmente mediante pagos vinculados a distintas etapas del proceso de solicitud de residencia. Los reclutadores podían recibir comisiones de hasta 5,000 dólares por cada ciudadano estadounidense incorporado al esquema.

Cómo operaba la red

De acuerdo con la acusación, los miembros de la organización emparejaban a los ciudadanos extranjeros con estadounidenses que, en muchos casos, se conocían por primera vez poco antes de obtener la licencia matrimonial.

Posteriormente, organizaban ceremonias de boda simuladas y preparaban fotografías para hacer que las relaciones parecieran legítimas.

Después de los matrimonios, los participantes presuntamente fabricaban pruebas adicionales para convencer a las autoridades migratorias de que las parejas mantenían relaciones auténticas.

Entre las supuestas maniobras estaban la apertura de cuentas bancarias y servicios públicos conjuntos, la presentación de declaraciones de impuestos como pareja y la contratación de pólizas de seguro.

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Los integrantes de la red también habrían preparado solicitudes de residencia permanente con información falsa y entrenado a los participantes antes de las entrevistas con funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Según la acusación, los participantes recibían instrucciones sobre cómo ocultar la verdadera naturaleza de sus relaciones y responder falsamente a los agentes migratorios.

Las autoridades estiman que cientos de solicitudes fraudulentas de residencia y documentos de respaldo fueron presentados ante USCIS.

Por la magnitud y duración de la operación, los investigadores creen que la red pudo haber recaudado decenas de millones de dólares de ciudadanos extranjeros que buscaban obtener la residencia permanente.

Operación en varios estados y países

Aunque la organización tenía su principal base de operaciones en Nueva York, la acusación sostiene que coordinó matrimonios fraudulentos en Connecticut, Massachusetts, Pensilvania, Kentucky, Tennessee, Georgia y Florida.

El esquema también habría alcanzado otros países, entre ellos China y Vanuatu.

Durante los arrestos, las autoridades ejecutaron órdenes de registro en propiedades ubicadas en Sunset Park, Brooklyn; Flushing, Queens, y Staten Island.

El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jamie McDonald, calificó la operación como una de las mayores redes de fraude matrimonial procesadas en la historia de Estados Unidos.

Por su parte, el director de USCIS, Joseph B. Edlow, afirmó que la agencia está intensificando sus investigaciones contra las organizaciones y personas que se benefician del fraude matrimonial.

Los acusados enfrentan un cargo de conspiración para cometer fraude matrimonial y migratorio, que contempla una pena máxima de cinco años de prisión, y un cargo de conspiración para fomentar la residencia ilegal de extranjeros en Estados Unidos, con una pena máxima de diez años.

Las penas máximas son las establecidas por el Congreso y no significan que necesariamente serán impuestas. Cualquier sentencia dependerá de las decisiones del juez.

Los cargos presentados en la acusación son únicamente alegaciones. Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal.