Estados Unidos reanuda operaciones para importar aguacates de México

ARCHIVO - Aguacates de México se ponen a la venta en una tienda en Lyndhurst, Nueva Jersey, el 17 de febrero de 2022. ( AP )

Estados Unidos informó este jueves la reanudación total de las operaciones necesarias para importar aguacates de México, suspendidas hace una semana tras una alerta de violencia en Michoacán, el principal estado productor de este fruto.

Por protocolo, las autoridades estadounidenses inspeccionan plantaciones y empacadoras de aguacate antes de autorizar las importaciones.

Las operaciones fueron suspendidas el miércoles pasado tras identificarse una "amenaza contra intereses estadounidenses" en Michoacán, que produce alrededor de dos millones de toneladas de aguacate al año. Las inspecciones se reanudaron parcialmente el viernes.

Michoacán registra desde hace años asesinatos de autoridades y extorsión a productores por parte del crimen organizado.

Medidas en México

El gobierno mexicano reforzó la seguridad con el despliegue de unos 1,500 militares en las zonas productoras. Esta semana también anunció el arresto de 12 personas acusadas de extorsión.

"Reconozco al gobierno de México, particularmente a su gabinete de Seguridad, por las acciones y la estrecha coordinación que hicieron posible esta reanudación total de manera eficiente", escribió en X el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson.

"Continuaremos monitoreando las condiciones de seguridad y ajustando nuestras operaciones según corresponda", añadió. "Nuestra prioridad sigue siendo la seguridad del personal estadounidense y de los habitantes de Michoacán".

El incidente ocurre en medio de la presión del presidente Donald Trump sobre México. El mandatario ha dicho que los cárteles gobiernan el país y ha amenazado con enviar a militares para combatir a los grupos criminales.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, lo niega y descarta cualquier escenario de intervención.

Las exportaciones de aguacate a Estados Unidos ya habían sido suspendidas temporalmente en 2024 después de que dos inspectores fueran agredidos en ese estado.

La temporada de mayor demanda estadounidense de aguacate coincide con las semanas previas al Super Tazón, la final del fútbol americano, que se juega en febrero. Este año, los productores de Michoacán y del vecino estado de Jalisco enviaron un récord histórico de 127.000 toneladas.