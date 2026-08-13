Eliecer Marte cuestiona conducta de dominicanos tras incidentes posteriores al Desfile en Nueva York

El periodista dominicano Eliecer Marte cuestionó duramente la conducta de algunas personas tras los incidentes violentos registrados en Nueva York horas después de la celebración del Desfile Nacional Dominicano, al considerar que sus acciones afectan la imagen de una comunidad que, según dijo, está integrada mayoritariamente por personas que trabajan y aportan al desarrollo de la ciudad.

En un mensaje en el que reflexionó sobre el significado de llevar la bandera dominicana en Nueva York, Marte afirmó que quienes protagonizan hechos de violencia durante o después de una celebración de la cultura dominicana no representan a los miles de criollos que viven en Estados Unidos y mantienen vínculos con su país de origen.

"Cuando salen a la calle con nuestra bandera en las manos, no solamente cargan un pedazo de tela, cargan el nombre de todo un país", sostuvo.

Sus declaraciones en su red social Instagram, se producen luego de una jornada marcada por hechos violentos en el Alto Manhattan, donde un hombre murió apuñalado y otras dos personas resultaron heridas de bala horas después de las celebraciones del desfile dominicano, según reportó la Policía.

Marte rechazó los llamados a cancelar la parada como consecuencia de estos incidentes y consideró que el problema no está en la celebración de la dominicanidad, sino en la conducta de quienes participan en actos violentos.

"Cancelen la parada dominicana, dicen muchos. El problema no es la parada, el problema es la conducta de quienes no saben comportarse dentro ni fuera de ella", expresó.

Llamado a preservar el significado de la bandera

El comunicador radicado en los Estados Unidos cuestionó que personas involucradas en hechos violentos puedan presentarse como representantes de la República Dominicana y defendió el valor simbólico de la bandera nacional.

"Nuestra bandera no se levanta para encubrir delincuentes. Nuestra bandera representa sacrificio, libertad, dignidad, trabajo y orgullo", manifestó.

Marte también hizo un llamado a los padres dominicanos para que reflexionen sobre la formación que están recibiendo sus hijos y sobre el tipo de ciudadanos que la comunidad está formando en Estados Unidos.

"¿Qué es lo que estamos criando? ¿Estamos criando ciudadanos que aporten a la sociedad o estamos criando lacras que crean que pueden hacer lo que se les da la gana sin consecuencias?", cuestionó.

Destaca aportes de la comunidad dominicana

El periodista resaltó que los actos protagonizados por un grupo reducido no deben definir a toda la comunidad dominicana en Nueva York. En ese sentido, mencionó a los jóvenes que estudian y trabajan, así como a profesionales, empresarios, deportistas, artistas, educadores, médicos, comunicadores y trabajadores que, según afirmó, contribuyen diariamente a sus familias y a la sociedad estadounidense.

Marte también reivindicó la historia dominicana y planteó que quienes llevan la bandera del país deberían conocer acontecimientos y figuras fundamentales de su identidad nacional, entre ellos Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, las hermanas Mirabal y lo que representó la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

Asimismo, mencionó a Adriano Espaillat como el primer dominicano elegido al Congreso de Estados Unidos y cuestionó si las nuevas generaciones conocen el origen y significado del Desfile Nacional Dominicano.

"Estos salvajes no representan a esos miles de dominicanos que se levantan antes de que salga el sol para guayar la yuca y llevar el sustento a sus familiares", afirmó.

El mensaje de Marte concluyó con un llamado a quienes participan en las actividades patrióticas a asumir la responsabilidad que implica portar los símbolos nacionales fuera del territorio dominicano. "Si no sabes llevarla (la bandera) con respeto, no te la pongas sobre los hombros", sentenció.