Antes de matar a sus hijos, Lindsay Clancy buscó información sobre psicosis, alucinaciones y suicidio

Lindsay Clancy permanece sentada mientras comienza la selección del jurado en su juicio por asesinato, donde está acusada del homicidio de sus tres hijos en 2023, el lunes 20 de julio de 2026, en el Tribunal Superior de Plymouth en Plymouth, Massachusetts. ( AP )

Lindsay Clancy realizó búsquedas en internet sobre alucinaciones, psicosis, trastorno bipolar, insomnio y métodos de suicidio en las semanas previas a la muerte por estrangulamiento de sus tres hijos pequeños, según datos extraídos de su teléfono y presentados este jueves durante el juicio por asesinato que enfrenta en Massachusetts.

De acuerdo con la agencia AP, el análisis de su teléfono, presentado por un experto de la Policía Estatal de Massachusetts, reveló que Clancy también investigó en enero de 2023 sobre depresión posparto y los efectos secundarios de distintos medicamentos que le habían sido recetados.

Las búsquedas comenzaron meses antes de los asesinatos. En octubre de 2022, la entonces enfermera de partos escribió una extensa nota en la que expresaba dudas sobre sus decisiones como madre, entre ellas haber dejado de amamantar a su hijo menor, que tenía ocho meses, y sus planes de tener un cuarto hijo.

En el documento, Clancy manifestó preocupación por no poder dedicarle al menor la misma atención que había dado a sus otros dos hijos, de 3 y 5 años, informó AP.

"Me aterra que les pase algo a mis hijos o hacer algo mal que perjudique su desarrollo", escribió, según el contenido presentado en el tribunal.

La defensa alega enfermedad mental

Clancy, de 36 años, se declaró inocente de los cargos por la muerte de sus hijos Callan, Dawson y Cora Clancy, quienes fueron encontrados en el sótano de la vivienda familiar en Duxbury, al sur de Boston.

La defensa no niega que Clancy mató a los menores, pero sostiene que no debe ser considerada penalmente responsable porque padecía trastorno bipolar y psicosis posparto, una condición que puede provocar alteraciones graves en la percepción de la realidad.

Según AP, un psiquiatra forense diagnosticó esas condiciones después de los asesinatos. Sus abogados sostienen que Clancy creía escuchar voces que le ordenaban matar a sus hijos y quitarse la vida.

La defensa también afirma que la mujer buscó ayuda en distintos servicios de salud mental, probó varios medicamentos, acudió a emergencias, llamó a una línea de prevención del suicidio y llegó a ingresar voluntariamente en un hospital psiquiátrico.

Mensajes con su esposo

Durante la audiencia también fueron presentados mensajes de texto que Clancy intercambió con su entonces esposo, Patrick Clancy, el día de los asesinatos.

Tim Chiappini, especialista en análisis forense de teléfonos móviles de la Policía Estatal de Massachusetts, leyó parte de esas conversaciones ante el jurado. En los mensajes, la pareja hablaba sobre sus hijos y las tareas relacionadas con su cuidado.

En uno de los intercambios, Patrick Clancy le escribió a su esposa: "Eres una buena mamá", a lo que ella respondió con un emoji de corazón y una sonrisa.

Los mensajes también incluían fotografías de los niños y conversaciones sobre su estado de salud.

Fiscalía sostiene que hubo planificación

La fiscalía mantiene una versión distinta de los hechos. Los fiscales sostienen que Clancy planificó el ataque y que envió a su esposo a comprar comida y acudir a una farmacia antes de estrangular a los tres niños con bandas elásticas para hacer ejercicio, afirmó AP.

La fiscal Shanan Buckingham ha pedido al jurado que no convierta el proceso en un debate general sobre la salud mental de las mujeres o el tratamiento médico de las madres después del parto.

Los fiscales también han presentado testimonios de profesionales de salud que atendieron a Clancy y que aseguran que ella nunca les manifestó tener planes de hacerse daño o de lastimar a sus hijos. Según esos testigos, tampoco observaron señales de psicosis o manía, aunque Clancy sí había expresado pensamientos suicidas.

El juicio ha generado un amplio interés público y es transmitido en directo.

Si Clancy es declarada culpable, podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Si el jurado determina que no es penalmente responsable debido a una enfermedad mental, sería internada en un centro psiquiátrico estatal.