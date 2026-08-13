Maestro de Texas llora por el nivel de lectoescritura de sus alumnos de último año

Darius Williams, maestro de la Wheatley High School, en Texas. ( FOTOGRAFÍA TOMADA DEL INSTRAGAM DE DARIOS WILLIAMS )

Darius Williams, maestro de la Wheatley High School, en Houston, Texas, lloró durante una transmisión en vivo por Instagram al hablar sobre las dificultades académicas que, según relató, enfrentan algunos de sus estudiantes de último año de secundaria.

El docente explicó que quedó profundamente preocupado al comprobar que varios alumnos de entre 17 y 18 años presentan dificultades con habilidades básicas de lectura y escritura, competencias que deberían haber desarrollado antes de llegar a esa etapa de su formación.

Williams contó que se percató de la situación apenas durante el segundo día de clases, cuando realizó con sus estudiantes un breve ejercicio de lectura. Como parte de la actividad, les presentó una oración prácticamente terminada y les pidió completar las palabras que faltaban.

Sin embargo, de acuerdo con su relato, varios de los jóvenes de entre 17 y 18 años tuvieron dificultades para identificar las palabras adecuadas y completar correctamente las frases.

Ejercicio de lectura

El maestro también señaló que intentó ofrecer ejemplos y oraciones como guía para facilitar el ejercicio, pero aun así, algunos estudiantes no pudieron completar de manera correcta cuatro de las frases propuestas.

La situación llevó a Williams a expresar su preocupación por el futuro académico y profesional de estos jóvenes, especialmente porque se encuentran en el último año de secundaria y próximamente deberán enfrentar exigencias mayores en la universidad, el mercado laboral y la vida adulta.