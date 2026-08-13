El dominicano Carlos Penzo habría conocido a su presunto asesino en redes sociales

La víctima Carlos Penzo. ( FOTOS TOMADAS DEL FACEBOOK DE CARLOS PENZO )

El hombre acusado de asesinar al dominicano Carlos Penzo habría llegado a su apartamento en un lujoso edificio de Queens (Nueva York) tras concertar un encuentro sexual a través de las redes sociales, según fuentes consultadas por el medio The New York Post.

Bretford Brewer, de 36 años y residente en Brooklyn, fue arrestado en Hayden, un edificio de apartamentos de 51 pisos ubicado en Long Island City, el 1 de agosto y acusado formalmente del homicidio cinco días después.

Aunque no ha quedado clara la relación entre ambos, una fuente dijo al diario neoyorquino que aparentemente la víctima pudo haber conocido a Brewer a través de las redes sociales para tener un encuentro sexual y que una discusión verbal habría precedido al homicidio.

Los fiscales no han confirmado la relación entre los dos hombres. Sin embargo, en un comunicado, la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz, declaró, citando los resultados de la investigación, que Brewer entró al vestíbulo del edificio el viernes 31 de julio, aproximadamente a las 9:30 de la noche, y le dijo a un testigo que iba a ver a Penzo en el apartamento 406, tras lo cual subió en ascensor hasta el cuarto piso.

En ese momento, el acusado vestía una camisa negra, pantalones negros y zapatos blancos con suelas beige, según la nota publicada por la Fiscalía de Queens.

Lo que ocurrió antes de encontrar el cuerpo

Según la Fiscalía de Queens, cerca de las 10:00 de la mañana del sábado 1 de agosto, la víctima llamó al 9-1-1 y proporcionó su dirección, pero no el número de apartamento, antes de que se cortara la comunicación.

La fiscalía agrega que, a las 12:30 del mediodía, se activó la alarma de incendios del edificio y Brewer fue visto desnudo, con un extintor, cerca de un rellano de la escalera que conducía a la azotea del edificio, ubicada a 50 pisos de altura.

Al sonar la alarma, Brewer subió al piso 47 y luego tomó el ascensor de regreso al apartamento de la víctima, en el cuarto piso, donde fue confrontado por un miembro del personal del edificio.

Brewer permaneció detenido hasta la llegada de la Policía.

Poco tiempo después, los agentes lograron entrar al apartamento de Penzo y lo encontraron desordenado, con sangre salpicada en el dormitorio, la cocina y la manija de la puerta principal, señala la nota de la Fiscalía.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/bb1-5b4dfb79.jpg Bretford Brewer, de 36 años, durante su comparecencia ante el juez la semana pasad. (TOMADA DEL NY POST.)

En el lugar se encontró un cuchillo de cocina con el mango roto sobre la cama y otro cuchillo grande en el fregadero.

Penzo fue hallado sentado en la bañera, con múltiples heridas de arma blanca en la cara, el cuello y el torso. Sobre su estómago había un cuchillo de cocina grande.

Un registro del apartamento, autorizado por un juez, permitió recuperar una bolsa de compra que contenía documentos de identidad y tarjetas de seguro a nombre de Brewer, así como una camisa negra, pantalones negros y zapatos blancos con suelas beige manchados de sangre.

El miércoles pasado, Brewer fue procesado por cargos de asesinato y posesión de armas por la muerte a puñaladas de Penzo. También enfrenta cargos por indecencia pública y allanamiento de morada.

La jueza Jennifer Saint Preux, del Tribunal Penal de Queens, ordenó la detención preventiva de Brewer, quien podría enfrentar una pena de hasta 25 años de prisión o cadena perpetua si es declarado culpable.