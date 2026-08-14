Alcalde de Lawrence enfrenta cargos federales por fraude electrónico y transacciones monetarias ilegales

Brian DePeña fue elegido alcalde de Lawrence en 2021 y reelegido en 2025. ( FOTAGRAFÍA TOMADA DE LA PÁGINA OFICIAL DE BRIAN DEPEÑA EN INSTAGRAM )

El alcalde de Lawrence, Massachusetts, Brian DePeña, enfrenta cargos federales por fraude electrónico y realización de transacciones monetarias ilegales, en un expediente en el que fiscales estadounidenses sostienen que utilizó más de un millón de dólares provenientes de préstamos destinados a mitigar los efectos económicos de la pandemia para cubrir obligaciones personales, refinanciar deudas inmobiliarias y financiar su campaña electoral.

La denuncia criminal fue presentada el 13 de agosto ante el Tribunal Federal del Distrito de Massachusetts y atribuye a DePeña violaciones de los artículos 18 U.S.C. §§ 1343 y 2, correspondientes a fraude electrónico y complicidad, y 18 U.S.C. §§ 1957 y 2, relacionados con transacciones monetarias ilegales y complicidad.

El documento constituye una denuncia criminal sustentada en una declaración jurada de un agente especial de la División de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI). Por tanto, recoge las alegaciones que fundamentaron la determinación de causa probable y no equivale a una condena.

DePeña, quien fue elegido alcalde de Lawrence por primera vez en noviembre de 2021 y reelegido en 2025, también es propietario de Tenares Tire Service Inc., una empresa de venta de neumáticos y servicios automotrices que recibió financiamiento a través del programa Economic Injury Disaster Loan (EIDL) de la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA).

¿En qué consiste la acusación de fraude?

El núcleo del caso es que, según los investigadores, DePeña certificó ante la SBA que utilizaría el dinero exclusivamente como capital de trabajo para enfrentar los daños económicos causados por la pandemia, aunque supuestamente tenía previsto destinar parte de esos recursos a otros fines.

La empresa recibió inicialmente un préstamo EIDL de 150,000 dólares en junio de 2020. Sobre ese primer desembolso, el propio agente investigador reconoce que "la mayoría" aparentemente fue empleada como capital de trabajo de Tenares Tire.

La situación que sustenta los cargos federales comenzó con las posteriores ampliaciones del préstamo.

En julio de 2021, la SBA aprobó 350,000 dólares adicionales, elevando el financiamiento total a 500,000 dólares. El expediente sostiene que, cuando DePeña firmó electrónicamente los documentos para recibir esos fondos, certificó que serían usados únicamente como capital de trabajo y que no tendrían propósitos personales o familiares.

Los investigadores alegan que esas certificaciones eran falsas.

US$85,000 para impuestos personales

El 16 de agosto de 2021 fueron depositados aproximadamente 350,000 dólares en la cuenta bancaria de Tenares Tire.

Diez días después, según los registros bancarios examinados por los investigadores, DePeña realizó dos pagos al Servicio de Impuestos Internos por un total de 85,000 dólares para cubrir obligaciones tributarias personales.

El expediente señala que el alcalde enfrentaba para entonces una deuda federal de impuestos que dificultaba su acceso a financiamiento convencional.

La SBA, de acuerdo con la declaración jurada, no habría aprobado el préstamo empresarial si hubiese sabido que parte del dinero sería destinado al pago de impuestos personales.

Fondos de la pandemia terminaron en la campaña, según fiscales

Una de las principales acusaciones es que dinero procedente del programa de emergencia terminó financiando la campaña que llevó a DePeña a la Alcaldía de Lawrence.

Los investigadores calculan que alrededor de 90,000 dólares rastreables hasta los fondos EIDL fueron transferidos a su campaña entre septiembre y octubre de 2021.

El mecanismo descrito por el Gobierno federal consistía en mover dinero desde la cuenta empresarial de Tenares Tire hacia cuentas personales de DePeña y posteriormente depositarlo en la cuenta del Comité para Elegir a Brian DePeña.

Entre las operaciones identificadas figuran transferencias y cheques por 20,000, 25,000, 10,000, 25,000 y otros 10,000 dólares.

Cuando la Oficina de Financiamiento de Campañas y Política de Massachusetts le pidió explicar algunos de esos depósitos, DePeña los reportó como préstamos del candidato a su propio comité político, según el expediente.

La investigación sostiene, sin embargo, que el origen del dinero podía rastrearse hasta el préstamo federal recibido por su empresa.

Segundo aumento llevó el préstamo a US$1.65 millones

En octubre de 2021, DePeña solicitó una nueva modificación del préstamo.

La SBA aprobó otros 1,154,400 dólares, llevando la deuda total de Tenares Tire a 1,654,400 dólares.

El 30 de noviembre de 2021 fueron desembolsados aproximadamente 1.15 millones de dólares. Ese mismo día, según la investigación, DePeña transfirió aproximadamente 1,156,316 dólares desde la cuenta empresarial de Tenares Tire hacia una de sus cuentas personales.

A partir de ahí, los fiscales identifican algunas de las operaciones de mayor cuantía del expediente.

DePeña habría utilizado 42,112.96 dólares adicionales para financiar su campaña política: un cheque de 10,000 dólares en diciembre de 2021 y otro de 32,112.96 dólares en enero de 2022.

US$883,000 para saldar préstamos inmobiliarios

La mayor cantidad cuestionada por las autoridades corresponde a 883,293 dólares utilizados, presuntamente, para cancelar dos préstamos garantizados por propiedades inmobiliarias de DePeña.

El 9 de diciembre de 2021, según los documentos bancarios citados por el IRS-CI, adquirió un cheque de gerencia por 538,109.03 dólares para cancelar una deuda vinculada con la compra de una propiedad comercial en 342 Broadway, Lawrence.

Nueve días después utilizó otros 345,184.13 dólares para saldar un segundo préstamo.

La acusación sostiene que ambas operaciones constituían refinanciamientos, un uso expresamente prohibido para los fondos EIDL.

Los investigadores destacan además que, antes de recibir el dinero federal, DePeña había intentado sin éxito obtener financiamiento comercial convencional para cancelar esas obligaciones.

Deuda prácticamente intacta

El expediente también examina cuánto ha pagado DePeña del préstamo.

Hasta el 5 de agosto de 2026, según el Gobierno federal, Tenares Tire había realizado únicamente 16 pagos por aproximadamente 130,160 dólares.

Todos habían sido aplicados a intereses.

El principal pendiente continuaba en alrededor de 1,654,420 dólares, prácticamente la totalidad de la cantidad prestada originalmente.

Los dos cargos

El primer delito atribuido formalmente a DePeña es fraude electrónico, bajo el artículo 18 U.S.C. § 1343. La teoría de la Fiscalía es que utilizó comunicaciones y solicitudes electrónicas para obtener recursos federales mediante certificaciones presuntamente falsas sobre el destino que daría al dinero.

El segundo corresponde a transacciones monetarias ilegales, bajo el artículo 18 U.S.C. § 1957. Ese estatuto penaliza determinadas operaciones superiores a 10,000 dólares realizadas con recursos provenientes de actividades criminales.

En ambos casos, la denuncia también invoca el artículo 18 U.S.C. § 2, que contempla responsabilidad por ayudar, instigar o provocar la comisión de un delito federal.

La hoja de apertura del proceso clasifica el caso como un delito grave y señala que las agencias investigadoras son el IRS-CI y el FBI. El documento también registra el 14 de agosto de 2026 como fecha de arresto de DePeña.

La denuncia no establece todavía que el alcalde sea culpable de los delitos imputados. Corresponderá al proceso judicial determinar si las autoridades federales pueden probar las acusaciones más allá de una duda razonable.