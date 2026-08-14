De su migración en yola hasta su acusación por fraude: la historia de Brian DePeña

Brian DePeña, el alcalde de Lawrence acusado de fraude electrónico y lavado de dinero. ( TOMADO DE X )

Brian DePeña, el alcalde de Lawrence acusado de fraude electrónico y lavado de dinero por el presunto uso indebido de préstamos para pequeñas empresas durante la pandemia de COVID-19, emigró a Estados Unidos en la década de 1980.

Llegó en yola a Puerto Rico, desde donde posteriormente viajó a Nueva York y, finalmente, se estableció en Lawrence, Massachusetts, donde construyó una trayectoria empresarial antes de incursionar en la política.

"Yo fui un inmigrante indocumentado en este país. Yo llegué aquí y no tenía papeles", dijo DePeña durante una entrevista con Univision el mes pasado, con motivo de la celebración de los 250 años de la Independencia de Estados Unidos.

En la página oficial de su candidatura de 2025, el político informa que, aunque nació en Santo Domingo, creció en el municipio de Miches, en la provincia El Seibo, junto a sus padres y hermanos.

Indica que allí cursó la primaria y la secundaria y que luego regresó a Santo Domingo para estudiar Hostelería en la Escuela de Hostelería de la Cadena Dominicana Concord.

Antes de emigrar, el dominicano dijo en otra entrevista con la comunicadora Marianne Cruz que trabajaba en el Hotel Caribeño, ubicado en la avenida Duarte con 27 de Febrero, como encargado de costos, cuando decidió dejarlo todo y embarcarse en un peligroso viaje en yola hacia Puerto Rico, motivado por uno de sus hermanos.

En Puerto Rico, según ha relatado, permaneció unos dos años y luego viajó a Nueva York, donde vivió durante unos 13 años y trabajó en el sector de la construcción y el mantenimiento de edificios.

En 1989, según su relato, decidió mudarse a Lawrence, Massachusetts, junto con sus hijos mayores, decidido a encontrar y construir un futuro mejor para ellos.

Allí abrió su primer negocio, "Brian´s Hardware", que, según ha contado, fue la primera ferretería latina ubicada en el centro de la ciudad. Junto con su padre lo convirtió en un negocio exitoso, tras lo cual logró alcanzar su independencia financiera y adquirir varias propiedades comerciales en la ciudad.

BREAKING: #FBI Boston & @IRS_CI special agents have arrested Mayor Brian DePena, of Lawrence, MA, for allegedly fraudulently obtaining over $1.5 million in #COVID19 @SBAgov loans, & using the proceeds to fund his campaign account, pay his personal taxes, & pay off $883,000 in... pic.twitter.com/lYUSIMPhSZ — FBI Boston (@FBIBoston) August 14, 2026

Actualmente, DePeña es propietario de Tenares Tire Services, un negocio dedicado a la venta de neumáticos y servicios automotrices, y de DePeña Auto Services.

Brian DePeña, de 61 años, está casado con Dilenny DePeña, con quien procreó siete hijos. Tienen cinco nietos.

Paso a la política

DePeña señala que se involucró en la política a principios de la década de 1990, cuando la población latina comenzó a crecer y se hizo evidente la necesidad de una mayor representación política en Lawrence.

A pesar de que "trabajó arduamente en numerosas campañas para garantizar la representación tanto a nivel local como estatal", no fue hasta 2015 cuando decidió emprender su propia campaña para concejal general de la ciudad, cargo que ocupó durante dos mandatos.

DePeña asegura que durante su mandato como concejal formó parte del Comité de Finanzas y del Comité de Personal, lo que le permitió comprender el funcionamiento de la ciudad, su estructura y su visión.

Fue elegido alcalde de Lawrence en noviembre de 2021 y reelegido en noviembre de 2025.

La acusación

La mañana de este viernes, tras décadas en Estados Unidos y un progreso escalonado que lo llevó a dirigir una de las ciudades más diversas de Massachusetts, DePeña fue arrestado por agentes federales y acusado de fraude electrónico y lavado de dinero.

El alcalde compareció por primera vez ante un tribunal federal en Boston la tarde de este viernes. De acuerdo con la agencia Associated Press Fue puesto en libertad tras aceptar varias condiciones, entre ellas entregar su pasaporte y no solicitar préstamos sin la aprobación del tribunal.

Tras su salida del tribunal, asegura la agencia, DePeña, respondió con un "Dios los bendiga" cuando se le preguntó si renunciaría y no hizo más comentarios.

La justicia estadounidense acusa a DePeña de obtener fraudulentamente más de 1.5 millones de dólares en préstamos para pequeñas empresas relacionados con la COVID-19 y de utilizar los fondos para financiar su cuenta de campaña, pagar impuestos personales y saldar más de 880,000 dólares en hipotecas de alto interés.

Según los documentos de acusación, en 2020 y 2021 DePeña solicitó préstamos por perjuicios económicos causados por desastres (EIDL, por sus siglas en inglés) para Tenares Tire Services Inc..

En una nota de prensa, la Fiscalía Federal de Massachusetts explica que durante la pandemia de COVID-19 se ofrecieron estos préstamos financiados por los contribuyentes, a pequeñas empresas elegibles que sufrían dificultades financieras significativas debido a la pandemia.

La tasa de interés de estos préstamos era del 3.75 % y el uso de los fondos estaba limitado.

Agrega que una empresa solo podía utilizar los fondos del EIDL como capital de trabajo para mitigar los perjuicios económicos causados por la pandemia y excluía la financiación de campañas políticas, el pago de impuestos personales ni el pago de hipotecas.