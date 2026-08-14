Dos aviones de American Airlines compartieron el mismo número de vuelo y estuvieron en riesgo de confundirse

Vista de un avión de la aerolínea American Airlines. ( SHUTTERSTOCK )

La rápida reacción de un controlador aéreo evitó una posible tragedia en Phoenix, Arizona, luego de que dos aviones de American Airlines operaran simultáneamente con el mismo número de vuelo, lo que pudo haber provocado confusión entre las tripulaciones.

De acuerdo con la agencia AP, el incidente ocurrió poco después de la medianoche de este viernes, cuando un avión identificado como American 2482 llegaba desde Chicago mientras otro, también con el número 2482, acababa de despegar de Phoenix.

Al detectar que ambas aeronaves compartían el mismo indicativo, el controlador comenzó a diferenciarlas como "American 2482 en la llegada" y "American 2482 en la salida", según el audio del incidente publicado por ATC.com.

La medida permitió que las instrucciones fueran dirigidas con claridad a cada tripulación y que los aviones mantuvieran la separación requerida mientras sus trayectorias convergían.

"Llevo 25 años trabajando en el control del tráfico aéreo. Nunca había visto dos aeronaves con el mismo indicativo de llamada fusionarse casi por completo. Es realmente increíble", expresó el controlador después de que la situación quedara resuelta.

El avión que llegaba se mantuvo a una distancia segura sobre el que había despegado, mientras el controlador también indicó a este último que limitara su ascenso. Además, se aseguró de que ambas tripulaciones identificaran visualmente la otra aeronave cuando todavía se encontraban a varios kilómetros de distancia.

Cómo ocurrió la confusión

El vuelo 2482 normalmente conecta Chicago con Phoenix en un viaje de ida y vuelta, generalmente operado por el mismo avión, informó AP.

Sin embargo, un retraso provocado por el mal tiempo hizo que el avión que debía salir de Chicago llegara tarde. Para mantener el horario de salida desde Phoenix, American Airlines utilizó otra aeronave que se encontraba en esa ciudad.

Como consecuencia, ambos aviones estuvieron brevemente en el aire utilizando el mismo número de vuelo.

El experto en seguridad aérea Steve Arroyo consideró que probablemente hubo una falla en la planificación que permitió que los dos vuelos coincidieran.

"Se puede cometer un error, y eso no debería ocurrir, pero es bueno ver que el sistema es sólido y que contamos con todas las medidas de seguridad", afirmó Arroyo, quien trabajó durante cuatro décadas en United Airlines y aseguró haber visto problemas similares solo un par de veces.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y American Airlines investigarán cómo fue posible que las dos aeronaves operaran simultáneamente con el mismo indicativo.

American Airlines destacó la actuación de los controladores y pilotos y aseguró que ambos vuelos continuaron sus operaciones "sin incidentes y de forma segura".