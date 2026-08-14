Desplegarán unos 700 agentes de policía en Dyckman, Nueva York, ante posible "toma" de adolescentes

La entrada de la estación del metro Dyckman Street A frente a Fort Tryon Park en Inwood, Manhattan, Nueva York, EE. UU. ( SHUTTERSTOCK )

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) reforzará la seguridad este fin de semana en las zonas de Washington Heights e Inwood, ante la posibilidad de que se produzca una nueva concentración masiva de jóvenes en la calle Dyckman, luego de los disturbios registrados el domingo pasado tras el Desfile Nacional Dominicano.

Según informó ABC7, alrededor de 700 agentes policiales serán desplegados en la zona para prevenir nuevos incidentes y evitar reuniones no autorizadas.

La medida responde a la preocupación de líderes comunitarios y residentes, luego de que cientos de personas se concentraran en Dyckman durante la noche del domingo y provocaran congestión del tránsito, daños a vehículos y negocios y otros disturbios.

Líderes locales han expresado su preocupación ante publicaciones en redes sociales que apuntan a una posible nueva concentración de adolescentes este fin de semana y han pedido a las autoridades tomar medidas preventivas.

La concejal dominicana Carmen de la Rosa afirmó que los residentes de Inwood y Washington Heights no deberían volver a experimentar los niveles de violencia y desorden registrados durante el pasado domingo.

De la Rosa señaló que los agentes se vieron desbordados por la cantidad de jóvenes que llegaron a la zona, algunos procedentes de otros estados, y estimó que los daños a vehículos y propiedades alcanzaron cientos de miles de dólares.

"Nos han informado de que contaremos con 700 agentes de policía en Washington Heights e Inwood este fin de semana para asegurarnos de que no se produzcan reuniones no autorizadas", dijo De la Rosa.

Residentes temen que se repitan los disturbios

Los acontecimientos del domingo generaron preocupación entre los residentes de Dyckman, algunos de los cuales describieron la situación como caótica.

Nancy Venturi, residente de la zona, dijo que quedó atrapada en su vivienda durante los disturbios y comparó lo ocurrido con una película de desastres o de terror.

"¿Qué hacemos? No quiero que me obliguen a abandonar mi casa", expresó.

Julia Venuti, quien también presenció la concentración, calificó lo ocurrido de indignante y aseguró que lleva cinco décadas viviendo en el sector.

"Es terrible. Llevamos aquí 50 años. No sé qué pensar al respecto", manifestó.

De la Rosa y otros líderes comunitarios formaron una coalición con el objetivo de evitar que se repitan los disturbios y buscar soluciones para proteger tanto a los residentes como a los comercios.

Durante una rueda de prensa celebrada este viernes, las tensiones entre residentes y líderes locales aumentaron ante el temor de que vuelva a producirse una concentración masiva.

Los dirigentes comunitarios aclararon que no pretenden convertir a los jóvenes en villanos y que estos son bienvenidos en el vecindario, pero insistieron en que deben respetarse las normas y a quienes viven y trabajan en la zona.

Los comerciantes también han expresado preocupación por las pérdidas económicas. Según los líderes locales, algunos negocios pagan más de 20,000 dólares semanales para operar en el área, por lo que no pueden permitirse volver a cerrar debido a disturbios o concentraciones masivas.

El pasado domingo, además, un hombre de 23 años murió apuñalado durante una serie de incidentes violentos registrados en Inwood horas después de las celebraciones del Desfile Nacional Dominicano. Las autoridades mantienen las investigaciones abiertas.