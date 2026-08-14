El FBI arresta al alcalde de origen dominicano Brian DePeña por presunto fraude y lavado de dinero

Brian DePeña fue elegido alcalde de Lawrence en 2021 y reelegido en 2025. ( FOTAGRAFÍA TOMADA DE LA PÁGINA OFICIAL DE BRIAN DEPEÑA EN INSTAGRAM )

El alcalde de Lawrence, Massachusetts, Brian DePeña, fue arrestado este viernes por el FBI y enfrenta cargos federales por presunto fraude electrónico y lavado de dinero relacionados con más de 1.6 millones de dólares en préstamos de ayuda económica destinados a pequeñas empresas afectadas por la pandemia del COVID-19.

De acuerdo con una denuncia penal presentada ante un tribunal federal de Boston, el intendente de ascendencia dominicana habría obtenido los fondos para su empresa Tenares Tire Service Inc. mediante declaraciones que, según los investigadores, eran falsas, y posteriormente habría utilizado parte del dinero para fines personales y políticos.

La denuncia sostiene que DePeña obtuvo inicialmente un préstamo de 150,000 dólares en 2020. En 2021, consiguió aumentar el préstamo hasta 500,000 dólares y posteriormente obtuvo una segunda modificación que elevó el monto total a aproximadamente 1.65 millones de dólares.

Los investigadores alegan que, después de recibir los fondos, DePeña transfirió aproximadamente 1.15 millones de dólares desde la cuenta de Tenares Tire a una cuenta bancaria personal.

Según el agente especial Zachariah Marino, de la unidad de investigaciones criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), parte de ese dinero fue utilizado para pagar 85,000 dólares en obligaciones tributarias personales.

Uso indebido de fondos

La denuncia también señala que DePeña utilizó aproximadamente 132,000 dólares de fondos rastreables al préstamo para realizar aportes a su campaña electoral para la alcaldía.

Además, los investigadores identificaron otros 883,293 dólares utilizados para pagar préstamos de alto interés garantizados por propiedades inmobiliarias pertenecientes a DePeña.

Uno de esos pagos, por 538,109.03 dólares, fue destinado a saldar un préstamo utilizado para financiar la compra de una propiedad en Lawrence. Otro pago, por 345,184.13 dólares, fue utilizado para cancelar una segunda deuda inmobiliaria.

Las autoridades sostienen que esos usos estaban prohibidos bajo las condiciones de los préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés), ya que los fondos EIDL (programa de préstamos para ayudar a pequeñas empresas que sufrieron pérdidas económicas durante el COVID-19), debían utilizarse como capital de trabajo para aliviar el impacto económico provocado por la pandemia y no para pagar deudas personales, financiar campañas políticas o refinanciar préstamos existentes.

La denuncia afirma además que DePeña certificó en varias ocasiones que los fondos serían utilizados exclusivamente para aliviar el perjuicio económico causado por la pandemia.

A pesar de haber recibido aproximadamente 1.65 millones de dólares, los registros citados por los investigadores indican que hasta el 5 de agosto de 2026 DePeña solo había realizado 16 pagos al préstamo, por un total aproximado de 130,160 dólares, todos aplicados a intereses. El principal pendiente rondaba los 1.65 millones de dólares.

DePeña, de 61 años, fue elegido alcalde de Lawrence en 2021 y reelegido en 2025. Antes de ocupar la alcaldía, fue miembro del Concejo Municipal de la ciudad entre 2016 y 2021.

La denuncia penal establece que existe causa probable para acusarlo de fraude electrónico y lavado de dinero. Las acusaciones deberán ser probadas ante un tribunal.