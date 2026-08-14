Dejan en libertad bajo condiciones al alcalde de Lawrence tras acusarlo de fraude

El alcalde de Lawrence de origen dominicano, Brian DePeña. ( CEDIDA POR JOEL SUERO )

El alcalde de Lawrence, Brian DePeña, fue dejado en libertad bajo condiciones este viernes, luego de comparecer ante un tribunal federal por acusaciones de fraude electrónico y lavado de dinero relacionadas con préstamos otorgados durante la pandemia.

DePeña, ciudadano estadounidense y dominicano, fue liberado sin necesidad de pagar fianza. Sin embargo, deberá entregar su pasaporte, permanecer en Massachusetts, reportarse a las autoridades de supervisión, evitar contactos con posibles testigos y no solicitar nuevos préstamos sin autorización del tribunal, informó GBH News.

La libertad provisional no implica que los cargos hayan sido retirados ni que el alcalde haya sido exonerado. El proceso federal apenas comienza y DePeña continúa acusado de utilizar irregularmente más de US$1.5 millones en préstamos destinados a pequeñas empresas afectadas por la pandemia.

Situación actual

Al salir del tribunal, su abogado, Carlos Apostle, evitó ofrecer declaraciones. Cuando periodistas preguntaron a DePeña si renunciaría a la Alcaldía, respondió únicamente "God bless", según AP.

Hasta el momento no ha anunciado su renuncia y continúa formalmente como alcalde de Lawrence.

La fiscalía federal sostiene que DePeña obtuvo los préstamos para Tenares Tire Services Inc., empresa de neumáticos y servicios automotrices de su propiedad.

Según el expediente judicial, parte del dinero habría sido utilizada para financiar su campaña electoral, pagar deudas tributarias personales y saldar US$883,293 en préstamos hipotecarios vinculados con propiedades de su propiedad.

DePeña no presentó declaración sobre su culpabilidad durante esta primera comparecencia. Los delitos que se le atribuyen contemplan penas máximas de 20 años por fraude electrónico y 10 años por lavado de dinero, aunque esas sanciones no constituyen una sentencia anticipada.

El alcalde conserva la presunción de inocencia mientras avanza el proceso.