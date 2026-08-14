EE. UU. ejecuta a tres condenados el mismo día con pocas horas de diferencia

Miniatura de una camilla para inyección letal (pena de muerte) dentro de una antigua prisión. ( SHUTTERSTOCK )

Tres condenados a muerte fueron ejecutados con pocas horas de diferencia el jueves en varios estados estadounidenses, un hecho que no ocurría en más de 16 años, según datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC).

Anthony Hines, de 66 años, fue ejecutado mediante inyección letal en Tennessee. Había sido declarado culpable del asesinato de Catherine Jenkins, empleada de un motel, ocurrido en 1985.

Carlos Cuesta-Rodriguez, de 70, fue ejecutado mediante inyección letal en Oklahoma por el asesinato de su esposa, Olimpia Fisher, en 2003.

Una tercera ejecución, la de Jeremy Williams, de 42 años, fue llevada a cabo en Alabama, por la violación y el asesinato de Kamarie Holland, de 5 años, en 2021.

La última vez que tantas personas fueron ejecutadas el mismo día fue el 7 de enero de 2010, en Texas, Luisiana y Ohio, según datos consultados por AFP en el sitio web del DPIC.

Florida a la cabeza

El 28 de julio, el estado de Florida ejecutó a dos presos el mismo día.

Desde principios de 2026, 21 condenados a muerte han sido ejecutados en Estados Unidos, la gran mayoría en Florida (12) y Texas (4). Oklahoma ha llevado a cabo tres ejecuciones y Arizona, una.

El año pasado se realizaron 47 ejecuciones, la cifra más alta desde las 52 registradas en 2009.

La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados del país. En otros tres rige una moratoria.

El presidente Donald Trump es un firme defensor de la pena capital y aboga por su uso generalizado para los "crímenes más graves".