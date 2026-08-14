Seis muertos, incluido el sospechoso, tras una serie de muertes violentas en Michigan

Este cartel sin fecha, proporcionado por el Séptimo Distrito de la Policía Estatal de Michigan (MSP), muestra al sospechoso Chad Hickman, quien fue el sospechoso del asesinato de 5 personas y fue hallado muerto el viernes 14 de agosto de 2026. ( AP )

Cinco personas murieron y el presunto responsable también falleció este viernes en una serie de hechos violentos registrados en el condado de Missaukee, Michigan, mientras las autoridades desplegaron un amplio operativo de búsqueda en dos viviendas y una zona boscosa, informó la Policía Estatal de Michigan.

Poco antes del mediodía, agentes respondieron a un reporte de un tiroteo en una vivienda ubicada a unos 272 kilómetros al noroeste de Detroit.

Al llegar, encontraron a tres personas muertas y a otra en estado crítico, que fue trasladada a un hospital, según informó la Policía Estatal de Michigan en un comunicado citado por The Associated Press (AP).

El sospechoso fue identificado como Chad Hickman, de 39 años, quien huyó del lugar antes de la llegada de los agentes. Las autoridades iniciaron entonces una búsqueda a gran escala para localizarlo, de acuerdo con AP.

Mientras se desarrollaba el operativo, los agentes encontraron a una cuarta persona muerta en otra vivienda, informó la Policía Estatal de Michigan.

Las autoridades advirtieron a la población, a través de una publicación en X, que Hickman estaba armado y era considerado peligroso. También pidieron a los residentes que no se acercaran a él.

Posteriormente, los agentes localizaron el vehículo de Hickman en una zona boscosa cercana al lago Whitlock. La búsqueda los condujo hasta el cuerpo del sospechoso y el de otra persona que también había fallecido, según las autoridades.

Investigan las circunstancias

Aunque inicialmente la Policía Estatal de Michigan informó que investigaba un tiroteo, las autoridades todavía no han explicado cómo murió cada una de las seis personas ni han determinado públicamente si existía alguna relación entre las víctimas y el sospechoso.

"Esta situación es desgarradora para la comunidad y un reto para los investigadores", declaró la teniente Ashley Miller en un comunicado citado por AP.

"Mantenemos nuestro compromiso de llevar a cabo una investigación exhaustiva y proporcionaremos actualizaciones a medida que se disponga de nueva información", agregó Miller.

La Policía Estatal de Michigan mantiene abierta la investigación y pidió a la población evitar la zona mientras los agentes continúan recopilando evidencias.

Las autoridades informaron que los nombres y las edades de las personas fallecidas no serán divulgados hasta que sus familiares hayan sido notificados.