El presidente Donald Trump protagonizó este viernes un emotivo encuentro con Migdalia Martínez, una madre dominicana, cuyo hijo de 12 años, Jacob Freytes, murió tras recibir un disparo en El Bronx. El mandatario prometió endurecer las medidas contra el crimen.

De acuerdo con New York Post, Trump interrumpió su discurso durante un evento a favor de las fuerzas del orden en la Academia de Policía del condado de Nassau, en Garden City, Long Island, para rendir homenaje a Martínez y a su exesposo, Jesús Freytes, un detective retirado del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Con lágrimas en los ojos, el mandatario abandonó el podio y se acercó a la pareja, a quienes describió como "personas increíbles". Luego intercambió unas palabras con ellos y abrazó a la madre del menor.

"Una historia increíble y horrible. Algo espantoso. Vamos a por ellos. Hay gente enferma", afirmó Trump ante los asistentes después del emotivo momento.

.@POTUS leaves the stage to meet Jesus Freytes and Migdalia Martinez.



Their 12-year-old son, Jacob, was shot and killed by a stray bullet while riding his bike in the Bronx — a shot fired by a repeat offender and gangbanger.



May God bless them. ❤️ pic.twitter.com/ihUQAinowe — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 14, 2026

El menor murió por una bala perdida

Jacob Freytes, cuyo padre es un expolicía del NYPD, había salido en bicicleta hacia Wanda Deli, una bodega ubicada en Elliott Place, cerca de Grand Concourse, en el Bronx, para comprar una pelota cuando recibió un disparo en el pecho.

La Policía sostiene que el menor quedó atrapado en medio de un tiroteo durante una disputa y que una de las balas lo alcanzó, informó The Post.

Por el caso fue acusado William Ferrer, de 45 años, quien, según las autoridades, abrió fuego durante el enfrentamiento. El hombre tiene antecedentes penales que se remontan a 1999 y ha sido arrestado anteriormente por delitos que incluyen posesión de drogas, conducción bajo los efectos del alcohol y posesión de propiedad robada, según fuentes policiales citadas por el medio neoyorquino.

Trump cuestionó el historial del acusado y vinculó el caso con las políticas de seguridad y reforma de la fianza de Nueva York.

"Estaba enfrascado en un tiroteo con sus amigos, disparando balas por todas partes", dijo el presidente al referirse al sospechoso.

Madre dominicana pide mayor seguridad

Martínez, de origen dominicano, dijo que el encuentro con Trump le brindó consuelo y expresó su deseo de que Estados Unidos vuelva a ser un lugar seguro para las familias.

"Me reconforta saber que se preocupa", afirmó la madre. "Necesito que Estados Unidos vuelva a ser un lugar seguro. Ya perdí a un hijo. Si no es seguro, no puedo imaginar qué pasará con el resto de mis hijos o con todos nuestros hijos".

La madre también manifestó su esperanza de que se apruebe una legislación que lleve el nombre de Jacob y establezca cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para personas declaradas culpables de matar de manera intencional o imprudente a niños.

"Mi hijo nunca podrá disfrutar de su vida. ¿Por qué él debería hacerlo?", cuestionó Martínez al referirse al acusado.

El caso ha vuelto a colocar en el centro del debate en Nueva York la violencia armada, los antecedentes de los acusados y las políticas de fianza.