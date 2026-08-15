Niño de seis años cae de un segundo piso en EE. UU. y da positivo a cocaína; arrestan a su madre

Foto de archivo. ( DIARIO LIBRE/FOTO DE ARCHIVO )

Un niño de seis años cayó desde la ventana del segundo piso de un apartamento en Fairmont, Virginia Occidental, y posteriormente dio positivo a cocaína durante su evaluación médica, un caso que llevó al arresto de su madre por presunta negligencia infantil.

La mujer, identificada como Stevie Thibodeaux, de 30 años, fue acusada de negligencia infantil por crear un riesgo de lesiones graves o muerte, según informaron medios locales citando a la Oficina del Sheriff del condado de Marion y documentos judiciales.

El incidente ocurrió el lunes 10 de agosto en el complejo de apartamentos Unity Terrace.

Cuando los agentes llegaron, Thibodeaux les manifestó que se encontraba dormida cuando su hijo salió por una ventana del segundo piso. Los investigadores observaron que la ventana no tenía la malla protectora instalada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/15/whatsapp-image-2026-08-15-at-63034-pm-3c343112.jpeg Stevie Thibodeaux (IMAGEN DIFUNDIDA POR LA POLICÍA DEL CONDADO)

La madre también mostró a los agentes varios dispositivos de seguridad instalados en las puertas del apartamento y explicó que normalmente impedían que el niño saliera de la vivienda. Los reportes indican que el menor tiene autismo.

El niño dio positivo a cocaína

Tras la caída, el menor fue trasladado al Ruby Memorial Hospital, en Morgantown, para ser evaluado.

Posteriormente se determinó que tenía cocaína en su organismo. De acuerdo con People, que cita información de WBOY, los servicios de protección infantil notificaron a las autoridades sobre el resultado al día siguiente del incidente.

El hallazgo provocó una investigación.

Los agentes obtuvieron una orden para registrar la vivienda de Thibodeaux y durante la búsqueda encontraron, según los documentos judiciales, un plato blanco, una tarjeta de asistencia alimentaria, un dispositivo utilizado para inhalar drogas y una sustancia blanca en polvo.

Thibodeaux llegó al apartamento mientras se realizaba el registro y fue detenida.

Según los investigadores, posteriormente admitió haber consumido cocaína dentro de la vivienda y dijo que había dejado el plato utilizado para la droga dentro de un clóset.

Madre enfrenta hasta diez años de prisión

Thibodeaux fue ingresada en el North Central Regional Jail acusada de negligencia infantil por crear un riesgo de lesiones graves o muerte.

La legislación vigente de Virginia Occidental establece que una persona responsable del cuidado de un menor que, por negligencia, cree un riesgo sustancial de muerte o lesiones corporales graves puede ser condenada por un delito grave y enfrentar entre uno y diez años de prisión.

Hasta las últimas informaciones disponibles, no se había divulgado públicamente el estado actual del niño.