Brian DePeña atribuye a motivos políticos las acusaciones de fraude y lavado

Brian DePeña, el alcalde de Lawrence acusado de fraude electrónico y lavado de dinero. ( TOMADA DE X )

El alcalde de Lawrence, el dominicano Brian DePeña, aseguró que las acusaciones anunciadas en su contra el pasado viernes por presunto fraude electrónico y lavado de dinero, tras supuestamente haber hecho un uso indebido de préstamos para pequeñas empresas durante la COVID-19, tienen motivaciones políticas por parte de sus "enemigos".

DePeña ofreció las declaraciones al ser abordado por un periodista de Telemundo Nueva Inglaterra a su salida de un tribunal de Boston la tarde del viernes, en su primera comparecencia tras la denuncia penal presentada el jueves ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Boston.

Presuntas acusaciones políticas

El reportero de la cadena se le acercó y le preguntó si podía continuar como alcalde con esta acusación, a lo que él respondió: "Claro. A cualquiera lo acusan, a cualquiera lo acusan. De cualquier cosa, tus enemigos te acusan de... ¿Qué no han inventado tus enemigos?".

Al ser preguntado si se trataba de una acusación política, el dominicano respondió en dos ocasiones: "Claro". Al tratar de saber quién podía realizar tal acción, DePeña solo se limitó a contestarle: "Tú sabes". Ante la insistencia del corresponsal, el abogado del político cortó la conversación, eliminando la posibilidad de cualquier otro comentario.

De acuerdo con GBH News, DePeña renunció a la audiencia preliminar y no se declaró culpable ni inocente. Fue puesto en libertad sin fianza, pero el juez le advirtió que no podía abandonar el estado mientras el proceso judicial estuviera en curso.

Hasta el momento, DePeña no ha anunciado su renuncia y continúa formalmente como alcalde de Lawrence, posición que ganó por primera vez en noviembre de 2021 y para la cual resultó reelegido en noviembre pasado.

Tras su salida del tribunal, según la agencia Associated Press, DePeña respondió con un "Dios los bendiga" cuando le preguntó si renunciaría.

Vestido con una camisa blanca y sonriente, DePeña aseguró ser un hombre "honesto y decente", un mensaje dirigido a sus contribuyentes en Lawrence, a quienes dijo amar.

De acuerdo con Telemundo, DePeña, de 61 años, fue arrestado por agentes del FBI alrededor de las 6:00 de la mañana del viernes en su casa y se presentó ante el tribunal horas más tarde.

BREAKING: #FBI Boston & @IRS_CI special agents have arrested Mayor Brian DePena, of Lawrence, MA, for allegedly fraudulently obtaining over $1.5 million in #COVID19 @SBAgov loans, & using the proceeds to fund his campaign account, pay his personal taxes, & pay off $883,000 in... pic.twitter.com/lYUSIMPhSZ — FBI Boston (@FBIBoston) August 14, 2026

DePeña fue dejado en libertad sin necesidad de pagar fianza. Sin embargo, deberá entregar su pasaporte, permanecer en Massachusetts, reportarse ante las autoridades de supervisión, evitar contactos con posibles testigos y no solicitar nuevos préstamos sin autorización del tribunal, agregó GBH News.

La libertad provisional no implica que los cargos hayan sido retirados ni que el alcalde haya sido exonerado.

DePeña, un dominicano que migró en la década de 1980 en yola hacia Puerto Rico, desde donde pasó a Nueva York, se estableció en Massachusetts, donde construyó una trayectoria empresarial antes de incursionar en la política.

La acusación

La mañana de este viernes, tras décadas en Estados Unidos y un progreso escalonado que lo llevó a dirigir una de las ciudades más diversas de Massachusetts, DePeña fue arrestado por agentes federales y acusado de fraude electrónico y lavado de dinero.

La justicia estadounidense acusa a DePeña de obtener fraudulentamente más de 1.5 millones de dólares en préstamos para pequeñas empresas relacionados con la COVID-19 y de utilizar los fondos para financiar su cuenta de campaña, pagar impuestos personales y saldar más de 880,000 dólares en hipotecas de alto interés.

Según los documentos de acusación, en 2020 y 2021 DePeña solicitó préstamos por perjuicios económicos causados por desastres (EIDL, por sus siglas en inglés) para Tenares Tire Services Inc.

En una nota de prensa, la Fiscalía Federal de Massachusetts explica que durante la pandemia de COVID-19 se ofrecieron estos préstamos, financiados por los contribuyentes, a pequeñas empresas elegibles que sufrían dificultades financieras significativas debido a la pandemia.

La tasa de interés de estos préstamos era del 3.75 % y el uso de los fondos estaba limitado.

Agrega que una empresa solo podía utilizar los fondos del EIDL como capital de trabajo para mitigar los perjuicios económicos causados por la pandemia, y excluía la financiación de campañas políticas, el pago de impuestos personales y el pago de hipotecas.