Fin de semana de tiroteos en EE. UU. deja dos muertos y 17 heridos en cuatro estados

Tiroteos en cuatro estados de EE. UU. dejan dos muertos y 17 personas heridas. ( EFE )

Al menos dos personas murieron y otras 17 resultaron heridas en cuatro tiroteos con múltiples víctimas registrados entre el sábado y la madrugada de este domingo en distintos puntos de Estados Unidos, en una jornada marcada por la violencia armada.

Los hechos ocurrieron en Virginia, Kentucky, Illinois y Connecticut. Entre los heridos figuran un niño de cuatro años, un adolescente de 14 y varias personas que permanecen en condición crítica.

El episodio más grave del sábado sucedió poco antes de las 7:00 de la noche en Charles Young Park, en Lexington, Kentucky, donde la Policía encontró a cinco personas heridas de bala.

Una de ellas murió posteriormente en un hospital, mientras que las otras cuatro sufrieron heridas que inicialmente no ponían en peligro sus vidas. Entre los sobrevivientes se encuentran un niño de cuatro años y un adolescente de 14.

La Policía de Lexington no había identificado públicamente a ningún sospechoso hasta este domingo. El jefe policial Lawrence Weathers dijo que las autoridades no consideraban que existiera una amenaza activa para la población y pidió la colaboración ciudadana para esclarecer el ataque.

Cinco baleados en la Universidad Estatal de Virginia

Horas antes, alrededor de la 1:30 de la madrugada del sábado, otro tiroteo dejó cinco personas heridas en la Universidad Estatal de Virginia, cerca de las residencias estudiantiles Quad Annexes.

Las víctimas tienen entre 17 y 23 años y solo una de ellas es estudiante de la universidad. El hecho provocó el cierre temporal del campus cuando los alumnos se preparaban para el comienzo del nuevo año académico.

La Policía arrestó posteriormente a Camron Harris, de 19 años, quien, según las autoridades, fue localizado escondido en el clóset de una residencia universitaria más de 14 horas después del tiroteo.

Harris no es estudiante de la universidad y permanece detenido sin derecho a fianza, acusado de cuatro cargos de lesiones maliciosas y otros cuatro por uso de un arma de fuego durante la comisión de un delito. Los investigadores buscan, además, identificar a otras personas que dispararon durante el incidente y determinar si actuaron como agresores o en defensa propia.

Tiroteo desde un vehículo en Chicago

Casi simultáneamente con el ataque de Kentucky, alrededor de las 7:17 de la noche, cuatro personas fueron baleadas en Chicago cuando varios individuos dispararon desde un vehículo contra un grupo que se encontraba en una acera del sector Auburn Gresham.

Las víctimas fueron una mujer de 32 años, dos hombres de 34 y 43 años y otro hombre cuya edad no había sido determinada. Dos de ellos quedaron en condición crítica. Los atacantes huyeron y no se habían anunciado arrestos.

El Gun Violence Archive incluye el incidente de Chicago entre los tiroteos masivos registrados el 15 de agosto.

La cadena de ataques continuó alrededor de la 1:40 de la madrugada de este domingo en Hartford, Connecticut, donde una persona murió y otras cuatro resultaron heridas en un tiroteo registrado en el bloque 700 de Wethersfield Avenue.

La Policía encontró a una persona inconsciente, que fue declarada muerta en el lugar. Posteriormente, cuatro heridos llegaron a hospitales de la zona: una mujer, dos hombres de unos 30 años y otro de unos 20. Uno de ellos permanecía en estado crítico.

Más de 300 tiroteos masivos en 2026

Los cuatro episodios se producen en un año en el que Estados Unidos ha registrado 304 tiroteos masivos hasta este 16 de agosto, según el Gun Violence Archive.

La organización considera tiroteo masivo aquel en el que cuatro o más personas son baleadas, sin contar al atacante, una definición más amplia que la utilizada por otras bases de datos, que exigen cuatro o más fallecidos. Bajo el criterio del Gun Violence Archive, los sucesos de Virginia, Kentucky, Chicago y Hartford entran en esa categoría.

La sucesión de hechos fue particularmente concentrada: tres de esos tiroteos ocurrieron durante el sábado y dejaron un muerto y 13 heridos, mientras que el ataque de Hartford elevó el balance a dos fallecidos y 17 lesionados en menos de dos días.