Adriano Espaillat felicita a Ito Bisonó por su designación como canciller de RD

El congresista estadounidense de origen dominicano Adriano Espaillat felicitó este lunes a Víctor -Ito- Bisonó por su designación como ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana y destacó la importancia de mantener fortalecida la relación entre ambos países.

Espaillat, representante del estado de Nueva York en el Congreso de Estados Unidos, calificó a Bisonó como un "servidor público ejemplar" y resaltó su trayectoria en áreas vinculadas con la diplomacia y el desarrollo económico.

"Felicitaciones a @itobisono —un servidor público ejemplar y líder de opinión en diplomacia y desarrollo económico— por su nombramiento como próximo Ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana", escribió Espaillat en su cuenta de X.

El congresista también agradeció al actual canciller dominicano, Roberto Álvarez, por su gestión al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

"Agradecemos al Ministro Roberto Álvarez su servicio y liderazgo en la alianza entre Estados Unidos y la República Dominicana, la cual se mantiene sólida y fundamental para la seguridad y la prosperidad de la región", expresó.

Congratulations to @itobisono — a dedicated public servant and thought leader on diplomacy and economic development — for his appointment to serve as the Dominican Republic´s next Minister of Foreign Affairs.



We are appreciative of Minister Roberto Alvarez for his service and... pic.twitter.com/IBeOkVX7bV — Adriano Espaillat (@RepEspaillat) August 17, 2026

Reacción oficial

Víctor -Ito-Bisonó es el nuevo Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), luego que el presidente de la República, Luis Abinader, lo nombrara en el cargo.

Su designación está contenida en el decreto 554-26, dado a conocer la tarde de ayer, domingo 16 de agosto (Día de la Restauración de la República).

El nombramiento fue comunicado por la Presidencia de la República Dominicana.

"Bisonó pasa así a encabezar la política exterior dominicana y la conducción del Ministerio de Relaciones Exteriores", refirió en el documento que dio a conocer ese y otros nombramientos.

Bisonó estaba como titular del Ministerio de la Vivienda, Edificaciones y Hábitat (Mivhed), cargo que pasó a manos de Jean Luis Rodríguez. Este funcionario se desempeñaba como director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), conforme al mismo decreto.