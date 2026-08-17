La detección de matrimonios fraudulentos utilizados para obtener la residencia en Estados Unidos mantiene una frecuencia "alarmante" en República Dominicana, según afirmó William Swaney, cónsul de Estados Unidos en el país, quien advirtió que esta práctica persiste desde hace décadas y obliga a las autoridades a realizar investigaciones más profundas durante los procesos de solicitud de visas.

El funcionario, entrevistado por Diario Libre sobre los principales cambios y desafíos que enfrenta actualmente el proceso de visas de inmigrante, explicó que, aunque los casos fraudulentos representan una proporción pequeña frente al volumen total de solicitudes, son suficientemente frecuentes para generar preocupación entre las autoridades consulares.

"Una frecuencia alarmante, para decirle la verdad", respondió al ser consultado sobre qué tan habitual es que el consulado detecte matrimonios falsos utilizados para conseguir la residencia estadounidense.

El diplomático señaló que conoce esta problemática desde su primera asignación en República Dominicana, hace casi 30 años, en el 1997, cuando se desempeñaba como vicecónsul y aseguró que continúa siendo un desafío para las autoridades.

"En ese entonces era un problema, todavía es un problema", afirmó.

Casos difíciles de identificar

El funcionario explicó que uno de los principales retos es que estos casos pueden ser difíciles de identificar y resolver, debido a que requieren recopilar y analizar múltiples elementos para determinar si la relación matrimonial es genuina.

Entre los casos detectados, mencionó situaciones en las que personas llegan a contraer matrimonio con familiares u otras personas con el propósito de facilitar un proceso migratorio.

"Son pocos, pero son difíciles estos casos. Son difíciles de identificar y resolver porque toma mucho tiempo para llenar las pruebas", explicó.

Para enfrentar esta situación, el consulado cuenta con una unidad contra fraude especializada en detectar este tipo de irregularidades.

El funcionario destacó el trabajo de esa unidad, pero reconoció que las investigaciones adicionales representan un uso importante de recursos y pueden prolongar los procesos.

El fraude afecta los tiempos de todos los solicitantes

La preocupación por los matrimonios fraudulentos no se limita a quienes incurren en esta práctica. Según explicó el funcionario, la existencia de estos casos obliga al personal consular a dedicar más tiempo a determinadas solicitudes para comprobar que la relación y la información presentada son legítimas.

"Los buenos pagan para los pecados de los mal creados", expresó Swaney, al explicar que los casos fraudulentos generan consecuencias para quienes realizan sus trámites de manera legítima.

Esto puede traducirse en investigaciones más profundas y entrevistas más extensas, incluso para solicitantes que no presentan irregularidades, debido a la necesidad de que los funcionarios tengan suficiente información antes de tomar una decisión.

"Eso provoca problemas, no solamente para hacer una investigación más profunda o no tener esa confianza, pero también extiende el tiempo para todos", explicó.

Turismo de parto

El funcionario también se refirió a la reciente decisión del Departamento de Estado de suspender más de 600 visas a nivel mundial en el marco de las medidas contra el llamado turismo de parto.

Sobre la participación de República Dominicana en esta medida, confirmó que el Consulado de Estados Unidos en Santo Domingo forma parte del esfuerzo coordinado a nivel mundial y de un grupo de trabajo encabezado desde Washington.

Sin embargo, dijo que todavía no podía precisar cuántas de esas 600 visas corresponden específicamente a ciudadanos o residentes de República Dominicana.

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El funcionario aprovechó para aclarar que viajar a Estados Unidos únicamente con la intención de dar a luz no está permitido bajo una visa de turista, independientemente de que la persona pueda pagar los gastos médicos del parto.

"No se puede ir solo para dar a luz en Estados Unidos", enfatizó. "No importa si pagó o no, eso es insulto encima del abuso", continuó el diplomático.

Explicó que existe una diferencia entre planificar un viaje con el propósito de dar a luz y una situación médica inesperada durante un viaje. Como ejemplo, mencionó el caso de una mujer que se encuentra en tránsito y presenta una complicación durante el embarazo que obliga a interrumpir el viaje y dar a luz en Estados Unidos.

En estos casos, señaló, normalmente existen registros y pruebas médicas que permiten demostrar que el nacimiento no fue planificado con anticipación.

El funcionario también advirtió sobre las personas o empresas que facilitan este tipo de viajes como un negocio. Según explicó, ayudar a organizar un viaje cuyo propósito sea dar a luz en territorio estadounidense tampoco convierte la práctica en legal.

Investigación más profunda en las visas de inmigrante

La advertencia sobre los matrimonios fraudulentos y el turismo de parto se produce en momentos en que el Consulado de Estados Unidos en Santo Domingo también está profundizando la evaluación de las solicitudes de visas de inmigrante.

El funcionario explicó que los agentes consulares están realizando una revisión más amplia de la situación de los solicitantes y sus familias, particularmente en materia financiera, como parte de la evaluación de una posible carga pública.

En esos casos, los funcionarios pueden analizar aspectos como la edad del solicitante, sus posibilidades de empleo, dominio del inglés, condiciones de salud, lugar donde vivirá en Estados Unidos y la situación económica y laboral del familiar que lo pide.

El objetivo, explicó, es determinar si existe un plan realista para que la persona pueda establecerse de manera independiente y no dependa de recursos públicos.

""No se puede ir solo para dar a luz en Estados Unidos. No importa si pagó o no, eso es insulto encima del abuso"" William Swaney Cónsul de Estados Unidos en Santo Domingo “

Pide preparación a los solicitantes

Ante esta nueva dinámica de revisión, el funcionario recomendó a quienes tienen entrevistas para visas de inmigrante acudir preparados para responder preguntas sobre su situación financiera y su plan de establecimiento en Estados Unidos.

También consideró útil que el peticionario pueda acompañar al solicitante a la entrevista, debido a que el funcionario consular podría requerir información sobre gastos, vivienda, empleo, seguro médico y otros aspectos de la situación familiar.

El funcionario aclaró que los requisitos establecidos por la ley migratoria no han cambiado, sino que el enfoque de evaluación se ha ampliado.

En cuanto a los matrimonios fraudulentos, insistió en que el consulado continuará utilizando los recursos disponibles para detectar y procesar estos casos, aunque su preferencia es que este tipo de prácticas disminuya.

"De preferencia evitar y no tener que gastar recursos en eso, pero hacemos lo necesario y si tenemos que tomar más tiempo con cada entrevista, lo hacemos", afirmó.

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