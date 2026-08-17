Banco BHD anuncia la cuarta feria inmobiliaria para dominicanos en Nueva York

El Banco BHD anunció la celebración de la IV Feria Inmobiliaria New York City, que se realizará del 11 al 13 de septiembre de 2026 en The Armory Arena, ubicada en 216 Fort Washington Avenue, Nueva York.

El evento, patrocinado por la entidad bancaria, contará con la participación de más de 25 empresas constructoras e inmobiliarias de República Dominicana, que presentarán proyectos ubicados en distintas zonas del país.

Durante la feria, los dominicanos residentes en Estados Unidos podrán conocer proyectos inmobiliarios en diferentes etapas de desarrollo y recibir información relacionada con el proceso de adquisición de propiedades en República Dominicana, explicó la entidad en una nota de prensa.

Asesoría y acompañamiento

El Banco BHD explicó que el propósito de la feria es acercar a la diáspora a oportunidades de adquisición de propiedades en República Dominicana, al tiempo que ofrece un espacio de orientación, educación y acompañamiento financiero para quienes desean tomar una decisión de esta naturaleza.

En ese sentido, informó que también ofrecerá asesoría financiera y orientación a los asistentes interesados en adquirir una propiedad o evaluar opciones de financiamiento en República Dominicana.

Especialistas de la entidad estarán disponibles para explicar las alternativas de financiamiento, los aspectos que deben tomarse en cuenta antes de asumir un compromiso financiero y los requisitos relacionados con la obtención de un préstamo para la compra de una vivienda.

"Queremos que las personas tengan la posibilidad de conversar con nuestros especialistas, aclarar sus dudas y entender cuál es la decisión que mejor se ajusta a su realidad financiera y momento de vida", afirmó Freddy Simó, vicepresidente de Ventas Especializadas del Banco BHD.

"Nuestro compromiso es acompañarlos antes, durante y después de una decisión tan importante como adquirir una propiedad" Freddy Simó Vicepresidente de Ventas Especializadas del Banco BHD “

Según la entidad, esta iniciativa forma parte de sus actividades de orientación financiera dirigidas a dominicanos residentes en el exterior.

El banco también ha participado en ferias inmobiliarias dirigidas a la diáspora dominicana en Madrid, España, y Zúrich, Suiza.