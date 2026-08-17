Brian DePeña, acusado de fraude y lavado de dinero, seguirá en la Alcaldía de Lawrence

Brian DePeña, el alcalde de Lawrence acusado de fraude electrónico y lavado de dinero. ( TOMADA DE X )

El alcalde de Lawrence, el dominicano Brian DePeña, continuará en el cargo mientras enfrenta una acusación federal por presunto fraude electrónico y lavado de dinero relacionado con el supuesto uso indebido de préstamos destinados a pequeñas empresas durante la pandemia de COVID-19.

DePeña no ha anunciado su renuncia y, hasta el momento, continúa formalmente como alcalde de Lawrence, cargo que ocupa desde enero de 2022 y para el que fue reelegido en noviembre de 2025.

El político dominicano aseguró el viernes que puede continuar ejerciendo sus funciones pese a la acusación, al ser abordado por un periodista de Telemundo Nueva Inglaterra a su salida del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Boston, donde compareció tras su arresto por parte del FBI.

"Claro", respondió DePeña cuando el periodista le preguntó si podía continuar como alcalde con una acusación federal en su contra. "A cualquiera lo acusan, a cualquiera lo acusan", agregó antes de afirmar que sus "enemigos" han realizado acusaciones en su contra.

Al ser preguntado si consideraba que el proceso tenía motivaciones políticas, DePeña respondió: "Claro". Cuando el reportero quiso saber quién estaría detrás de esas acciones, el alcalde se limitó a responder: "Tú sabes". Su abogado intervino posteriormente y puso fin al intercambio.

Tras su salida del tribunal, la agencia Associated Press también le preguntó si tenía previsto renunciar. DePeña respondió: "Dios los bendiga".

El alcalde fue arrestado el viernes en su residencia y horas después compareció ante un tribunal federal en Boston. De acuerdo con GBH News, renunció a su derecho a una audiencia preliminar y no se declaró culpable ni inocente de los cargos.

El juez ordenó su liberación sin fianza, aunque estableció varias condiciones mientras avanza el proceso. Entre ellas, DePeña deberá entregar su pasaporte, permanecer en Massachusetts, reportarse ante las autoridades de supervisión, evitar contacto con posibles testigos y no solicitar nuevos préstamos sin autorización judicial.

Estas condiciones de libertad no implican que los cargos hayan sido retirados ni que el alcalde haya sido exonerado. DePeña se presume inocente mientras no se demuestre su culpabilidad en un proceso judicial.

Caso de Eric Adams

Antes de DePeña, el entonces alcalde de Nueva York, Eric Adams, enfrentó una acusación federal por presuntamente haber aceptado sobornos y contribuciones ilegales de campaña provenientes de fuentes extranjeras.

Adams fue acusado formalmente el 26 de septiembre de 2024 por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York. La acusación incluía cargos de soborno, fraude en la financiación de campañas y conspiración.

Tras conocer los cargos, el entonces alcalde, un ex capitán de la Policía de Nueva York, negó haber cometido irregularidades y aseguró que cooperaría con las investigaciones.

También sostuvo que estaba siendo objeto de un ataque político por parte del Gobierno federal, en un discurso similar al utilizado por el entonces expresidente Donald Trump y otros políticos que han enfrentado procesos judiciales.

Pese a la acusación, Adams permaneció en el cargo y continuó ejerciendo como alcalde de Nueva York.

Sin embargo, en febrero de 2025, el Departamento de Justicia ordenó a los fiscales federales de Manhattan que desestimaran el caso en su contra. La decisión fue justificada, entre otros argumentos, por la necesidad de que Adams pudiera colaborar con la Administración de Donald Trump en la aplicación de las políticas migratorias federales.

El retiro de los cargos generó cuestionamientos sobre las motivaciones de la decisión y sobre la relación entre Adams y la Administración Trump.

Posteriormente, Adams buscó la reelección como candidato independiente, después de desligarse del Partido Demócrata, bajo cuyas siglas había ganado la Alcaldía en 2021. El anuncio de su candidatura se produjo un día después de que el Departamento de Justicia ordenara a los fiscales abandonar el caso en su contra.

La acusación federal

La Fiscalía Federal de Massachusetts acusa a DePeña de haber obtenido fraudulentamente más de 1.5 millones de dólares mediante préstamos para pequeñas empresas vinculados a la pandemia de COVID-19 y de haber utilizado parte de esos fondos para financiar su campaña política, pagar impuestos personales y cubrir más de 880,000 dólares en hipotecas de alto interés.

Según los documentos judiciales, entre 2020 y 2021 DePeña solicitó préstamos del programa de préstamos por perjuicios económicos causados por desastres (EIDL, por sus siglas en inglés) a nombre de Tenares Tire Services Inc.

Los préstamos EIDL fueron creados durante la pandemia para proporcionar asistencia financiera a pequeñas empresas que enfrentaban dificultades económicas como consecuencia de la emergencia sanitaria.

La Fiscalía sostiene que los fondos estaban destinados exclusivamente a cubrir gastos relacionados con los perjuicios económicos provocados por la pandemia y que su utilización para campañas políticas, impuestos personales o el pago de hipotecas estaba prohibida.

El dominicano, de 61 años, llegó a Estados Unidos después de migrar en la década de 1980 en yola hacia Puerto Rico y posteriormente trasladarse a Nueva York. Más adelante se estableció en Massachusetts, donde desarrolló una trayectoria empresarial antes de entrar en la política.



