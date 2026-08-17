Dominicano es condenado a 21 años de prisión en EE. UU. por operar fábrica de pastillas de fentanilo

Carlos Manuel Rodríguez en una composición de fotos donde aparece con una máscara de gas mientras mostraba un rifle tipo AR-15 frente a la cámara, mientras una prensa fabricaba pastillas detrás de él. ( TOMADA DE LA FISCALÍA DE MASSACHUSETTS )

El dominicano Carlos Manuel Rodríguez, de 38 años, fue condenado a 21 años de prisión en Estados Unidos por operar un laboratorio clandestino en Massachusetts donde fabricaba miles de pastillas que contenían fentanilo y metanfetamina, además de poseer armas de fuego para facilitar su actividad de narcotráfico.

Rodríguez, residente de Lawrence, Massachusetts, recibió la sentencia el pasado 12 de agosto, del juez principal del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Nathaniel M. Gorton. También deberá cumplir cinco años de libertad supervisada, informó la Fiscalía Federal de Massachusetts.

El dominicano se había declarado culpable en mayo de 2026 de varios cargos relacionados con conspiración para distribuir drogas, posesión con intención de distribuir grandes cantidades de metanfetamina y fentanilo, así como posesión de armas de fuego para facilitar un delito de narcotráfico y de un arma con el número de serie borrado.

Rodríguez fue arrestado y acusado en octubre de 2024 junto con Ronald Odelyn Tejeda y Erick Pimentel-Cabrera. Tejeda, quien se declaró inocente, también huyó de Estados Unidos y permanece prófugo. Pimentel-Cabrera se declaró culpable y fue condenado en marzo de 2026.

Laboratorio clandestino

Durante más de un año, Rodríguez operó un laboratorio clandestino en el sótano de una vivienda de Lawrence que alquilaba a su padre. Allí utilizaba prensas para fabricar pastillas que posteriormente eran destinadas a la distribución, de acuerdo con las autoridades.

Durante un allanamiento realizado en octubre de 2024, las autoridades decomisaron dos prensas eléctricas para pastillas, una prensa de kilogramos y alrededor de 14 kilogramos de pastillas y polvos que contenían sustancias controladas.

Entre lo incautado había miles de pastillas azules de fentanilo que imitaban a la oxicodona y miles de pastillas naranjas de metanfetamina que imitaban al Adderall. También fueron encontrados más de cuatro kilogramos de metanfetamina cristalina, varios kilogramos adicionales de mezclas que contenían fentanilo y metanfetamina, además de cantidades menores de heroína y cocaína.

Las autoridades también incautaron aproximadamente 1.5 kilogramos de pastillas de fentanilo a Tejeda durante una serie de compras controladas realizadas antes del allanamiento.

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En la residencia de Rodríguez fueron encontradas tres armas de fuego, dos de ellas reportadas como robadas, y cerca de 100,000 dólares en efectivo. Una de las armas era una pistola Glock con un cargador extendido con capacidad para 26 cartuchos.

"Carlos Rodríguez dirigía una fábrica de drogas a gran escala en el sótano de una vivienda, donde fabricaba miles de pastillas falsificadas que contenían fentanilo y metanfetamina, y se armaba con armas de fuego peligrosas para proteger su operación", declaró la fiscal federal Leah B. Foley.

"Documentó sus crímenes con descaro, posando con armas, fajos de billetes e incluso filmándose junto a una máquina de fabricar pastillas en funcionamiento, y luego huyó del país para evitar enfrentar la justicia. El acusado se ganó cada día de esta condena de 21 años. Refleja el daño extraordinario causado por inundar nuestras comunidades con drogas letales y las graves consecuencias para quienes se lucran con ello".

Intento de huida

Poco antes de su juicio, previsto para abril de 2026, Rodríguez huyó de Estados Unidos y viajó a República Dominicana. El acusado es ciudadano estadounidense.

Según las autoridades, Rodríguez intentó ingresar a República Dominicana después de llegar en un vuelo procedente de México utilizando un pasaporte mexicano y una tarjeta de registro de votante mexicana falsificados.

Las autoridades dominicanas lo detuvieron y dos días después lo devolvieron a Massachusetts. En mayo de 2026, Rodríguez se declaró culpable de los cargos en su contra.

"Las pastillas falsificadas que contienen fentanilo y metanfetamina, junto con la metanfetamina cristalina, son drogas mortales que no tienen cabida en nuestras comunidades", declaró Jarod A. Forget, agente especial a cargo de la División de Campo de Nueva Inglaterra de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

"Este acusado optó por lucrarse traficando con estas sustancias peligrosas mientras poseía armas de fuego para llevar a cabo su actividad delictiva. Su intento de huir a la República Dominicana en vísperas del juicio demuestra que sabía que debía responder por sus actos. Finalmente se declaró culpable, y esta sentencia lo responsabiliza. La DEA y nuestros socios de las fuerzas del orden continuarán persiguiendo a quienes trafican con estas drogas mortales y ponen en riesgo a nuestras comunidades".

Documentación de su operación

Rodríguez, conocido como "Dex", utilizaba su teléfono celular para documentar parte de sus actividades, según los fiscales.

En uno de los videos, aparecía con una máscara de gas mientras mostraba un rifle tipo AR-15 frente a la cámara, mientras una prensa fabricaba pastillas detrás de él.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/17/picture310-0b91a677.png Rodríguez aparecía con una máscara de gas mientras mostraba un rifle tipo AR-15 frente a la cámara, mientras una prensa fabricaba pastillas detrás de él. (TOMADA DE LA FISCALÍA DE MASSACHUSETTS.)

Otra fotografía lo mostraba dentro del laboratorio junto a otras dos armas de fuego, incluida una Uzi cuyo número de serie había sido borrado. En el teléfono también se encontraron imágenes y videos de pastillas, armas y grandes cantidades de dinero en efectivo.

La Fiscalía Federal informó que en la investigación también colaboraron la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Los fiscales federales adjuntos Andrew A. Caffrey III, Amanda Beck y Annapurna Balakrishna estuvieron a cargo del caso.