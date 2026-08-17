Trump y la Casa Blanca atacan a periodista de CNN por pregunta sobre asistente

Donald Trump y el equipo de la Casa Blanca arremetieron contra una periodista de CNN luego de que preguntara sobre la relación del presidente estadounidense con una asistente.

Durante un evento en la Oficina Oval, la periodista Kristen Holmes pidió a Trump, de 80 años, que respondiera a los comentarios de un congresista demócrata sobre la asistente ejecutiva del presidente Natalie Harp, de 35 años.

Harp ha sido objeto de comentarios después de que se conociera que ella fue una de las pocas asistentes que acompañaron a Trump durante el cambio secreto de aviones Air Force One en un vuelo desde Turquía en julio.

"Algún día, sus niños se cruzarán con su pregunta asquerosa e inhumana", dijo la cuenta de Rapid Response de la Casa Blanca en una publicación en X dirigida contra Holmes.

El republicano también atacó a Holmes, calificándola de "muy irrespetuosa", mientras hacía una pregunta sobre Corea del Norte.

Te puede interesar Trump ordena reducir ejercicios militares con Corea del Sur e insinúa contactos con el Norte

Reacciones oficiales

"Eres una persona ruidosa y escandalosa, eres noticias falsas, cállate", dijo Trump a Holmes.

CNN dijo que los ataques contra Holmes estaban "por debajo de la dignidad del cargo".

"Respaldamos firmemente a Kristen y rechazamos estos ataques en los términos más enérgicos posibles", señaló en un comunicado.

La Casa Blanca criticó que Holmes hiciera la pregunta durante un evento para homenajear a un salvavidas adolescente.

"@POTUS recibe a una heroína salvavidas en el Despacho Oval y ella lo aprovecha como una oportunidad para lanzar una pulla barata sobre uno de los colaboradores del presidente Trump", dijo la cuenta Rapid Response.

Jon Ossoff, un senador demócrata y posible precandidato presidencial, acusó a Trump en un discurso el domingo de querer "construir su salón de baile y viajar con Natalie" en vez de hacer su trabajo.

En el libro "Regime Change" publicado este año, dos periodistas del New York Times dijeron que la lealtad de Harp llega al punto de escribirle cartas a Trump, incluyendo una que dice: "Usted es todo lo que me importa".