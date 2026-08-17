Cónsul de EE. UU. en RD: no hay una visa para dar a luz en Estados Unidos

El cónsul de EE. UU. en RD, William Swaney, durante una entrevista con Diario Libre. ( DIARIO LIBRE/NEA; CRUZ )

No existe una visa estadounidense que permita viajar a Estados Unidos con el propósito específico de dar a luz, aclaró el cónsul de Estados Unidos en República Dominicana, William Swaney.

El funcionario explicó que viajar a ese país únicamente con la intención de tener un bebé no está contemplado dentro de los parámetros de una visa de visitante, independientemente de que la persona tenga la capacidad económica para pagar los gastos médicos del parto.

"No se puede ir solo para dar a luz en Estados Unidos, eso no; no importa si pagó o no, es un insulto encima del abuso", enfatizó Swaney durante una entrevista.

La aclaración se produce en momentos en que el Departamento de Estado ha reforzado las medidas contra el denominado "turismo de parto", práctica mediante la cual extranjeras viajan a Estados Unidos con el propósito de dar a luz y obtener para sus hijos la ciudadanía estadounidense por nacimiento.

Swaney señaló que durante años las autoridades estadounidenses han dejado claro que utilizar una visa para viajar exclusivamente con ese propósito no está permitido.

Situación actual

¿Qué ocurre si una mujer da a luz durante un viaje?

El cónsul explicó que existen situaciones excepcionales en las que una mujer puede encontrarse en Estados Unidos y necesitar atención médica relacionada con un embarazo o un parto que no estaba previsto.

Puso como ejemplo el caso de una mujer que se encuentra en tránsito y, debido a una complicación durante el embarazo, debe detener su viaje por razones de salud.

"Siempre hay muchas pruebas del hospital" que permiten demostrar que el nacimiento no fue intencional ni planificado, explicó.

Entre esas evidencias pueden encontrarse los documentos médicos que indiquen las circunstancias en las que se produjo el parto y las condiciones del bebé al nacer.

La diferencia fundamental, según explicó Swaney, está en la intención del viaje: una emergencia médica que obliga a una mujer a recibir atención y dar a luz en Estados Unidos no equivale a viajar al país con el propósito previamente planificado de tener allí al bebé.

Medidas anunciadas

¿Pagar el parto hace legal el viaje?

Swaney también advirtió que existe confusión entre algunas personas que consideran que viajar a Estados Unidos para dar a luz es legal si pueden demostrar que cuentan con dinero suficiente para pagar el parto.

El cónsul fue enfático en que pagar los gastos médicos no convierte en legal un viaje cuyo propósito sea exclusivamente dar a luz en Estados Unidos.

Asimismo, señaló que las autoridades estadounidenses han identificado empresas y personas que facilitan este tipo de viajes como un negocio.

"Hay varias compañías que se enfocan en eso", indicó.

Durante la entrevista, Swaney también se refirió al anuncio realizado esta semana por el Departamento de Estado sobre la suspensión de más de 175,000 visas a nivel mundial.

El funcionario aclaró que esa cifra corresponde a visas suspendidas por diferentes motivos y que, dentro de ese universo, alrededor de 600 están relacionadas con casos de turismo de parto.

Swaney confirmó que los consulados estadounidenses alrededor del mundo participan en el esfuerzo para identificar este tipo de casos, aunque dijo no disponer de la cifra exacta de cuántas de esas visas corresponden a ciudadanos de República Dominicana.

El funcionario señaló que la intención de las autoridades es que las personas conozcan las reglas y que, en el futuro, disminuyan este tipo de situaciones.

El mensaje del consulado es que no existe una categoría de visa destinada a viajar a Estados Unidos específicamente para dar a luz y que la intención con la que se solicita y utiliza una visa es un elemento fundamental en la evaluación del caso.