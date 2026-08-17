Administración Trump reporta 15 meses consecutivos sin liberar migrantes detenidos en la frontera

La administración de Donald Trump informó que Estados Unidos acumula 15 meses consecutivos sin liberar migrantes en la frontera, mientras las detenciones por cruces ilegales se mantienen en niveles históricamente bajos, según datos publicados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El reporte, correspondiente a julio de 2026, señala que las detenciones realizadas por la Patrulla Fronteriza en la frontera suroeste sumaron 9,295 durante ese mes, un 6 % menos que en junio. A nivel nacional, las detenciones fueron 11,298, una reducción del 1 % respecto al mes anterior.

"Este mes, los resultados son claros: la agenda de seguridad fronteriza del presidente Trump está restableciendo el orden y priorizando la seguridad del pueblo estadounidense", declaró el secretario del DHS, Markwayne Mullin.

"El DHS sigue centrado en hacer cumplir nuestras leyes de inmigración, asegurar la frontera y garantizar la rápida expulsión de quienes ingresan ilegalmente al país. Gracias al firme liderazgo del presidente Trump, contamos con la frontera más segura de la historia".

Detenciones caen 94 % frente al promedio de Biden

De acuerdo con las cifras divulgadas por la CBP, las detenciones en la frontera suroeste durante julio fueron un 94 % inferiores al promedio mensual registrado durante la administración de Joe Biden.

La cifra también representa una disminución del 96 % frente al máximo mensual alcanzado durante el gobierno de Biden, en diciembre de 2023. El organismo indicó que las detenciones de julio fueron inferiores a las registradas durante seis días de julio de 2024.

En lo que va del año fiscal hasta julio, las detenciones acumuladas en la frontera suroeste son inferiores al promedio registrado en un solo mes entre los años fiscales 1992 y 2024, según el DHS.

Rodney S. Scott, comisionado de la CBP, atribuyó los resultados a las políticas de control fronterizo implementadas por la administración Trump.

"Una política clara, una aplicación rigurosa de la ley y un personal dedicado en primera línea están dando resultados en nuestras fronteras", declaró Scott.

"Con el apoyo del presidente Trump y el secretario Mullin, la CBP está protegiendo a nuestra nación contra los cruces ilegales, los individuos peligrosos y las drogas ilícitas, al tiempo que mantiene el flujo del comercio y los viajes legales. Estos resultados demuestran lo que se puede lograr cuando la seguridad fronteriza se considera una prioridad nacional".

CBP reporta aumento en incautaciones de drogas

El informe también destaca un aumento en las incautaciones de drogas. Según la CBP, los decomisos de cocaína, metanfetamina, heroína, fentanilo y marihuana, medidos en conjunto por peso, fueron un 26 % superiores en julio de 2026 a los registrados en julio de 2024.

En lo que va del año fiscal hasta julio, las incautaciones de esas sustancias son un 54 % superiores a las del mismo período del año fiscal 2024.

Los decomisos de fentanilo aumentaron un 3 % respecto a junio, con 1,054 libras incautadas durante julio. Las incautaciones de heroína, en tanto, aumentaron un 20 %, hasta alcanzar 79 libras.

El DHS presentó estas cifras como parte de los resultados de su estrategia para reforzar la seguridad fronteriza y combatir el tráfico de drogas.

CBP también reporta resultados en comercio y falsificaciones

Además de sus labores de control migratorio, la CBP informó que durante julio procesó importaciones por un valor de 342,000 millones de dólares y detectó 23,000 millones de dólares en aranceles que deberán ser recaudados.

La agencia también reportó la retención de 300 envíos valorados en más de 83 millones de dólares por posibles violaciones relacionadas con trabajo forzoso.

Asimismo, incautó 2.9 millones de productos falsificados cuyo valor estimado supera los 2,000 millones de dólares.

En materia agrícola, los especialistas de la CBP emitieron 6,554 notificaciones de medidas de emergencia relacionadas con productos vegetales y animales restringidos o prohibidos.

La agencia también realizó 114,147 inspecciones positivas a pasajeros y aplicó 704 sanciones civiles o multas a viajeros por no declarar artículos agrícolas prohibidos.

Los datos forman parte del informe mensual de estadísticas y resúmenes publicado por la CBP y corresponden a las operaciones realizadas durante julio de 2026.