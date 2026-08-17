EE. UU. investigará a la DEA por dejar circular cargamentos de fentanilo para construir casos mayores

El inspector general del Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este lunes una revisión de una controvertida estrategia utilizada por agentes federales en investigaciones contra el narcotráfico, mediante la cual se permitió que cargamentos de fentanilo llegaran a las calles con el objetivo de construir casos más grandes contra organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

La revisión examinará las políticas del Gobierno y las investigaciones realizadas mediante escuchas telefónicas en las que la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) pudo haber tenido conocimiento anticipado de entregas de fentanilo, pero decidió no intervenir para evitar poner en riesgo investigaciones y procesamientos de mayor alcance.

La estrategia, conocida entre los investigadores como permitir que las drogas "caminen", ha generado críticas de agentes actuales y retirados, quienes consideran que representa una apuesta con la seguridad pública y pudo haber violado las normas del Departamento de Justicia destinadas a proteger a las comunidades.

El anuncio se produce menos de dos meses después de una investigación de The Associated Press (AP) que reveló que agentes de la DEA monitorearon en repetidas ocasiones, pero no incautaron, importantes cargamentos de fentanilo en Nuevo México entre 2023 y 2025.

El caso de las 74,000 pastillas

Uno de los casos examinados por AP ocurrió en Albuquerque, Nuevo México, donde agentes de la DEA monitorearon y decidieron no interceptar un cargamento de 74,000 pastillas de fentanilo en un parque de casas móviles.

David Howell, un agente de la DEA que denunció estas prácticas, dijo a AP que las autoridades federales "envenenaron nuestra comunidad para construir casos" en Nuevo México.

Un informe interno de la DEA, revisado por AP, documentó que los agentes conocían el cargamento y tuvieron la oportunidad de intervenir, pero permitieron que la droga siguiera su curso.

Esto ocurrió en medio de la peor epidemia de drogas de la historia de Estados Unidos y mientras la propia DEA desarrollaba la campaña de concienciación pública "One Pill Can Kill" ("Una pastilla puede matar"), con la que advierte que incluso unos pocos miligramos de fentanilo pueden resultar letales.

La oficina del inspector general indicó que su revisión se concentrará en las actuaciones del Departamento de Justicia durante los últimos dos años y podría determinar si la DEA permitió que cargamentos similares circularan en otras ciudades.

Nuevas denuncias de agentes

La revisión federal se produce mientras las autoridades de Nuevo México mantienen abierta una investigación sobre si agentes de la DEA violaron las leyes estatales al permitir que cientos de miles de pastillas de fentanilo llegaran a las calles de Albuquerque.

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, ha amenazado con demandar al Departamento de Justicia después de que las autoridades federales se negaran a entregar determinados registros solicitados por su oficina.

"El estado está soportando los daños sociales y financieros derivados de la entrada de fentanilo en sus comunidades", escribió Torrez en una carta enviada a las autoridades federales a principios de este mes.

Además de Howell, otros dos denunciantes de la DEA en Nuevo México han presentado información en las últimas semanas.

Uno de ellos afirmó que sus compañeros no incautaron 350,000 pastillas de fentanilo de las que tuvieron conocimiento desde la primera llamada interceptada durante una investigación realizada mediante escuchas telefónicas en 2024.

Ese cargamento formaba parte de una investigación que posteriormente derivó en la mayor incautación de fentanilo en la historia de la DEA.

Documentos judiciales muestran que los agentes tuvieron oportunidades para incautar miles de pastillas, pero permitieron que el tráfico continuara durante meses mientras avanzaban con la investigación.

Otro denunciante presentó este mes una queja en la que afirmó que agentes monitorearon, pero no arrestaron, a un supuesto transportista que realizó repetidos viajes con fentanilo desde Phoenix hasta Albuquerque entre 2022 y 2023.

Según las estimaciones de los agentes, cada uno de esos cargamentos contenía entre 50,000 y 100,000 pastillas de fentanilo, que tampoco fueron incautadas.

La DEA solicitó una investigación más limitada

La DEA no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Sin embargo, el administrador de la agencia, Terry Cole, había solicitado anteriormente una investigación del inspector general a raíz de las publicaciones de AP, aunque con un alcance más limitado.

Su petición incluía una revisión sobre cómo la agencia manejó una denuncia presentada por el agente David Howell.

Cole afirmó que solicitar una investigación externa "no debe interpretarse como una falta de confianza en el profesionalismo o la integridad del personal de la DEA".

Ahora, la revisión anunciada por el inspector general tendrá un alcance mayor y examinará las actuaciones del Departamento de Justicia durante los últimos dos años, incluida la posibilidad de que la estrategia de permitir que las drogas siguieran circulando haya sido utilizada en otras jurisdicciones.

Howell, por su parte, expresó su expectativa de que la investigación demuestre que las autoridades federales pusieron en peligro a la población mediante una inacción deliberada.